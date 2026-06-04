TPHCM: Người dân mua nhà ở xã hội không phải qua trung gian

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM thông tin những lưu ý đối với người dân khi đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Chiều 4-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong phát biểu tại họp báo

Không thông qua môi giới

Tại họp báo, ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thời gian qua, TPHCM đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người thu nhập thấp, công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật.

Theo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao, TPHCM đặt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030.

Ông Lê Đức Anh thông tin tại họp báo

Đối với người lao động có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lưu ý, người dân chỉ nên theo dõi, tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thức như: Cổng thông tin điện tử của UBND TPHCM, Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, thông báo của chủ đầu tư dự án và UBND cấp xã nơi có dự án. Đặc biệt, cần xác định rõ mình có thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội hay không.

Một lưu ý nữa là cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh điều kiện về đối tượng, nhà ở và thu nhập; kê khai trung thực, đầy đủ các thông tin liên quan đến nơi cư trú, tình trạng nhà ở, thu nhập và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hưởng chính sách. Việc kê khai không trung thực hoặc sử dụng hồ sơ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Lê Đức Anh lưu ý, người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn của chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư công bố, không phải thông qua môi giới hoặc trung gian. Việc xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ dự án hơn 93.000 tỷ đồng nối Cần Giờ và Vũng Tàu Thông tin về Dự án xây dựng cầu - hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, ông Lê Đức Anh nhấn mạnh, đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông chiến lược đang được TPHCM nghiên cứu nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố với phường Vũng Tàu, tạo động lực phát triển hành lang kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển đô thị; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ và logistics của khu vực phía Nam. Theo phương án nghiên cứu sơ bộ hiện nay, dự án có tổng chiều dài khoảng 14,06 km, gồm phần cầu dài khoảng 7,9 km, phần hầm dài khoảng 3,1 km và phần đường dẫn dài khoảng 2,99 km; quy mô 6 làn xe; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 93.016 tỷ đồng. Thành phố đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc liên quan nhằm đáp ứng kế hoạch triển khai dự án theo đúng kế hoạch. Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029.

Hơn 180 gian hàng tại “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông”

Tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Trường Xuân, Trưởng Phòng Văn hóa - xã hội, UBND phường Bình Đông thông tin về “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026. Theo đó, lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 19 giờ ngày 16-6 tại sân khấu chính đường số 6 - Khu dân cư Pegasuite và diễn ra trong 1 tuần. Được tổ chức thường niên, sự kiện đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nội địa, đồng thời bảo tồn và thúc đẩy giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Trường Xuân, Trưởng Phòng Văn hóa - xã hội, UBND phường Bình Đông thông tin tại họp báo

“Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” được thiết kế không gian mở, đã có hơn 180 gian hàng. Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong tuần lễ như: trưng bày và kinh doanh nông sản các vùng miền; hội thi làm bánh dân gian gắn với hoạt động Tết Đoan Ngọ…

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