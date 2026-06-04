Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 02/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: CẨM HÀ

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 các dự án: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật về văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Trước đó, theo Nghị quyết, các dự án trên sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9.

Đối với dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Chính phủ trình, Ủy ban Văn hóa và Xã hội chủ trì thẩm tra; dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì thẩm tra; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Chính phủ trình, Ủy ban Văn hóa và Xã hội chủ trì thẩm tra; dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì thẩm tra.

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ANH PHƯƠNG