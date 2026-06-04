Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu

Ngày 4-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 – 6-6-2026).

Đoàn đã đến thăm, mừng thọ cụ Lê Thị Thành (ngụ phường Cầu Kiệu), nguyên cán bộ quản trị, chuyên gia từng làm việc tại Campuchia. Chồng của cụ Thành là cụ Ngô Mai, đảng viên 66 năm tuổi Đảng, nguyên là chuyên viên cao cấp Tổ phái viên Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, năm nay mừng thọ 95 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường hỏi thăm sức khỏe hai cụ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe và kính chúc hai cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu; đồng thời tiếp tục dạy dỗ, động viên con cháu tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Đoàn cũng đến thăm, mừng thọ cụ Nguyễn Trọng Thảo (ngụ phường Đức Nhuận), đảng viên 47 năm tuổi Đảng, nguyên cán bộ Công ty Giống cây trồng Trung ương II, Bộ Nông nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ vui mừng khi thấy cụ Thảo mạnh khỏe, minh mẫn; đồng thời kính chúc cụ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, dìu dắt các thế hệ trong gia đình.

Đoàn công tác thăm, mừng thọ cụ Nguyễn Trọng Thảo

Đến thăm cụ Đinh Phát Vinh (ngụ phường Hòa Hưng), đảng viên 64 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, thành phố luôn xác định chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi là một trong những công tác quan trọng. Đồng chí cũng cho biết, những lời góp ý, động viên, gửi gắm của các cụ là kinh nghiệm quý báu, là động lực để lãnh đạo thành phố tiếp tục phấn đấu trong công tác, xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng gia đình cụ Đinh Phát Vinh

Cụ Đinh Phát Vinh bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, mừng thọ; đồng thời chúc lãnh đạo TPHCM luôn mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo thành phố phát triển hơn nữa.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm, chúc thọ cụ Trần Kim Qui (ngụ phường Chợ Quán), nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ hóa sinh ứng dụng, Sở KH-CN TPHCM. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe của cụ cùng gia đình; kính chúc cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

THU HOÀI