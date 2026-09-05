Cháy ki ốt bán rau, 1 người tử vong, 2 người bị thương

Trưa 5-9, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ki ốt bán rau củ khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, hơn 1 giờ cùng ngày, người dân sống gần hẻm đường TTN 12 (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) nghe tiếng động lớn phát ra từ ki ốt bán rau củ của gia đình ông T. Ngay sau đó, khói lửa bùng lên dữ dội.

Vụ cháy xuất phát từ khu vực bên trong ki ốt bán rau. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thời điểm xảy ra cháy, người dân phát hiện con gái ông T. đang tìm cách đưa mẹ ra khỏi đám cháy. Ông T. bị mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận nhanh chóng có mặt, phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM triển khai dập lửa, cứu nạn.

Đám cháy khiến người đàn ông tử vong. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Sau ít phút, lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn đám cháy. Kiểm tra bên trong, cảnh sát phát hiện ông T. đã tử vong. Vụ việc khiến vợ ông T. bị bỏng nặng, người con gái bị bỏng nhẹ.

Theo người dân địa phương, gia đình ông T. thuê 3 ki ốt để kinh doanh rau củ hơn 7 năm qua.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

NGUYỄN TÂN