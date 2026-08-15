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Phường Đông Hòa: Sẵn sàng giải phóng mặt bằng thi công tuyến metro số 1 nối dài

SGGPO

Tại phường Đông Hòa, đoạn tuyến từ ga S15 đến ga S16 đi trùng với đường Mỹ Phước – Tân Vạn, giao cắt với đường sắt quốc gia Trảng Bom – Hòa Hưng, sau đó kết nối với ga Suối Tiên hiện hữu.

Sáng 15-8, UBND phường Đông Hòa (TPHCM) giao ngành chức năng tổng hợp ý kiến tham vấn người dân về hướng tuyến, các công trình trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (dự án kéo dài từ metro Bến Thành - Suối Tiên kết nối với thành phố mới Bình Dương), đồng thời phối hợp triển khai các bước cắm mốc, giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường sắt đô thị số 1 (đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) dài 31,6km, trong đó đoạn qua phường Đông Hòa dài 3,71km, dự kiến bố trí 3 ga trên cao (ga S15, S16, S17), 1 bãi đỗ tàu khoảng 10ha.

Dự án nhằm kết nối trung tâm TPHCM với khu vực phía Bắc thành phố và trung tâm TP Đồng Nai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

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Sơ đồ hướng tuyến dự kiến tuyến đường sắt thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên. Ảnh: ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Tại phường Đông Hòa, đoạn tuyến từ ga S15 đến ga S16 đi trùng với đường Mỹ Phước – Tân Vạn, giao cắt với đường sắt quốc gia Trảng Bom – Hòa Hưng, sau đó kết nối với ga Suối Tiên hiện hữu, khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông với các tuyến xe buýt 05, 61-5, kết nối với một số khu dân cư trên địa bàn phường.

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Sơ đồ dự kiến bố trí nhà ga trên địa bàn phường Đông Hòa, TPHCM. Ảnh: ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Nguyễn Văn Yêm, ngay khi tiếp thu ý kiến người dân, trong tháng 8-2026, phường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) triển khai lực lượng cắm mốc dự án, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, thực hiện tuần tự các bước của quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án.

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