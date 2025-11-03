Ngày 3-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ký quyết định thành lập Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Người dân cùng lực lượng quân đội tham gia khắc phục sạt lở ở Quảng Ngãi

Cổng có nhiệm vụ công bố, cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng thủ dân sự cho toàn xã hội; kết hợp với hệ thống liên lạc khẩn cấp hiện có trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Tên miền của cổng là: https://ptdsqg.gov.vn.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành cổng.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức kết nối liên thông cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử do cơ quan mình quản lý với Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

