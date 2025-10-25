Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển ở TP Huế

Ngày 25-10, UBND TP Huế cho biết, vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển, đoạn qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc do bão số 12 và mưa lũ gây ra.

Theo đó, từ ngày 21-10 đến nay, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn, mực nước các sông dâng cao kết hợp triều cường ven biển, đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lở rất nặng với chiều dài khoảng 500m, xâm thực sâu vào đất liền từ 10-15m, có nơi đến 20m và đã xói lở trực tiếp đến tuyến đường giao thông từ 0,5-2m. Đây là tuyến đường duy nhất đi vào khu vực dân cư Hải Bình (thôn Tân An Hải) hiện có 63 hộ với 190 khẩu đang sinh sống.

Khắc phục tạm thời sạt lở bờ biển thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc

Hiện sóng biển đang dâng cao và có nguy cơ tiếp tục xói lở lan rộng gây hư hỏng, đổ sụp tuyến đường và chia cắt toàn bộ khu dân cư Hải Bình, thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc.

Chủ tịch UBND TP Huế giao Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, tiếp tục khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp để ngăn chặn bước đầu, nhằm giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra tại khu vực bờ biển.

VĂN THẮNG