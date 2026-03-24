Thanh niên Đà Nẵng tìm lời giải xanh từ công nghệ

Từ những vấn đề quen thuộc của đô thị, người trẻ ở Đà Nẵng đang chủ động đưa ra các giải pháp cụ thể, hướng đến bảo vệ môi trường và giảm chi phí trong đời sống. Nhiều sáng kiến không chỉ dừng ở ý tưởng mà đã tính đến khả năng áp dụng trong thực tế.

Nhóm dự án ENVIGAUR của Trường THPT Cao Bá Quát thuyết trình mô hình hệ thống giám sát, cảnh báo và bảo vệ môi trường thông minh ứng dụng công nghệ IoT

Giảm xăng cho xe máy, giảm áp lực chi phí

Tại cuộc thi “Danang Green Future Solutions – Sáng kiến xanh cho Đà Nẵng đáng sống” năm 2026, nhiều ý tưởng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy của học sinh, sinh viên khi tiếp cận các vấn đề đô thị.

Tiêu biểu là dự án ENVIGAUR của nhóm học sinh Trường THPT Cao Bá Quát (xã Tam Anh), xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo chất lượng nước, có thể hoạt động ở cả những khu vực không có internet. Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, gắn cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường.

Ý tưởng xuất phát từ thực tế tình trạng xả thải lén còn xảy ra. Theo em Nguyễn Tấn Tuệ (17 tuổi), hệ thống không chỉ đo đạc mà còn hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ, hỗ trợ phân tích và cho phép người dân phản ánh vi phạm bằng hình ảnh, video. Với chi phí 700.000 – 1.000.000 đồng, mô hình có thể triển khai rộng rãi.

Mô hình giúp người dân theo dõi và cảnh báo môi trường nước

Các dữ liệu được tổng hợp thành một chỉ số chung, giúp người dùng nhận biết nhanh mức độ an toàn của môi trường nước qua màu cảnh báo.

Bên cạnh chức năng giám sát, ENVIGAUR còn tích hợp các nội dung tuyên truyền như tin tức, hình ảnh, trò chơi tương tác nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhóm kỳ vọng, khi triển khai thực tế, hệ thống không chỉ giúp phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm mà còn góp phần thay đổi hành vi của người dân theo hướng tích cực hơn.

Trong khi đó, nhóm HVP Energy của Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh) mang đến giải pháp giúp xe máy tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Thiết bị lắp trực tiếp vào xe, giúp nhiên liệu cháy hiệu quả hơn.

Nhóm HVP Energy của Trường THPT Phạm Phú Thứ giới thiệu mô hình "Smart HHO IoT"

Theo thầy Phan Công Hậu, đại diện nhóm, dự án hướng đến giải pháp đơn giản, dễ áp dụng, gắn với nhu cầu mưu sinh của người dân. Theo tính toán, thiết bị có thể giúp giảm hơn 14% mức tiêu thụ nhiên liệu. Với chi phí 3,5 – 4 triệu đồng, người dùng có thể thu hồi vốn sau khoảng 9 tháng.

Mô hình là cách người trẻ đặt bài toán môi trường trong bài toán mưu sinh

Thời gian tới, dự án sẽ triển khai chiến dịch “3 ngày trải nghiệm xanh” tại Trường THPT Phạm Phú Thứ để kiểm chứng hiệu quả thực tế.

Chung tay kiến tạo thành phố xanh

Theo bà Lê Ngọc Nhiên Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, điều quan trọng là tạo ra môi trường phù hợp để thanh thiếu nhi có thể vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn. Thông qua đó, người trẻ không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà có cơ hội hình thành các mô hình, giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề môi trường đang đặt ra.

10 dự án vào chung kết cuộc thi “Danang Green Future Solutions – Sáng kiến xanh cho Đà Nẵng đáng sống” năm 2026

Cũng theo bà Hà, thanh niên Đà Nẵng cần được nhìn nhận là lực lượng tiên phong, có khả năng đóng vai trò động lực trong quá trình xây dựng thành phố xanh, đáng sống. Điều này không chỉ dừng lại ở việc tham gia, mà còn là quá trình khơi dậy ý thức trách nhiệm của người trẻ trong việc chung tay kiến tạo Đà Nẵng – nơi họ vừa là người xây dựng, vừa là người thụ hưởng.

Sản phẩm xanh đến từ người trẻ Đà Nẵng

Việc thúc đẩy các hoạt động gắn với khoa học, công nghệ không chỉ phù hợp với định hướng phát triển của thành phố mà còn góp phần phát huy vai trò của thế hệ trẻ – những người có khả năng tiếp cận nhanh, làm chủ công nghệ mới trong hành trình xây dựng một đô thị thông minh và đáng sống hơn.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI