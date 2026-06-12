Thành phố còn nhiều dư địa phát triển doanh nghiệp công nghệ cao

Chiều 12-6, tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP, Sở KH-CN TPHCM tổ chức hội nghị “Giới thiệu điều kiện chứng nhận doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp công nghệ cao”, với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện doanh nghiệp, chuyên gia trong các vườn ươm doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Hoàng Bảo Trân trao giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN cho đại diện công ty GreenNode. QUANG HUY

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Hoàng Bảo Trân đánh giá, hiện TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với hàng trăm ngaàn doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có số lượng lớn doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, công nghệ thông tin, tự động hóa và đổi mới sáng tạo (ĐMST). Tuy nhiên, số doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp KHCN mới chỉ hơn 150 đơn vị, đây là con số đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng và quy mô cộng đồng doanh nghiệp của thành phố. Điều đó cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tháo gỡ các rào cản tiếp cận các gói hỗ trợ (tín dụng, thuế), điểm nghẽn về thủ tục hành chính và điều kiện thụ hưởng để doanh nghiệp tiếp cận được các chính sách ưu đãi của nhà nước.

Chuyên gia Hội đồng tư vấn giải đáp các thắc mắc cho doanh nghiệp. QUANG HUY

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, bên cạnh một số rào cản cũng còn thực tế, thời gian qua nhiều doanh nghiệp có sản phẩm tốt, thị trường ổn định và năng lực công nghệ đáng kể nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chứng minh quá trình hình thành công nghệ. Không ít doanh nghiệp chưa xây dựng hệ thống hồ sơ nghiên cứu phát triển bài bản, chưa lưu trữ đầy đủ các tài liệu chứng minh quá trình nghiên cứu hoặc chưa quan tâm đúng mức đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, việc trở thành doanh nghiệp KHCN hay doanh nghiệp CNC, không nên được xem là một thủ tục hành chính thực hiện ở giai đoạn cuối mà phải là một chiến lược phát triển dài hạn. Doanh nghiệp cần xây dựng bộ phận nghiên cứu phát triển, bố trí nguồn lực cho hoạt động ĐMST và hình thành hệ thống quản lý hồ sơ KHCN ngay từ những giai đoạn đầu. Đặc biệt, sở hữu trí tuệ cần được xem là tài sản chiến lược của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi cho Hội đồng tư vấn. QUANG HUY

Trước đó, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ (Sở KH-CN TP) Phan Quốc Tuấn đã giới thiệu các tiêu chí, điều kiện và quy trình chứng nhận doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp CNC theo các quy định mới. Cụ thể, doanh nghiệp KHCN phải được thành lập và hoạt động hợp pháp; có sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo (ĐMST). Các kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D) được sử dụng làm căn cứ xét chứng nhận có thể bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, phần mềm được bảo hộ quyền tác giả, công nghệ nhận chuyển giao hợp pháp hoặc các kết quả KHCN đã được nghiệm thu theo quy định. Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, các tiêu chí tập trung vào năng lực sở hữu hoặc sử dụng công nghệ hợp pháp, hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm CNC, mức đầu tư cho R&D và tỷ lệ lao động trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu phát triển…

Toàn cảnh hội nghị. QUANG HUY

Dịp này, Sở KH-CN TPHCM đã trao giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp CNC cho các đơn vị đủ điều kiện. “Chúng tôi xem đây là động lực để tiếp tục đầu tư dài hạn vào AI, hạ tầng đám mây chủ quyền và thế hệ kỹ sư công nghệ cao tiếp theo của Việt Nam”, ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc GreenNode (thuộc VNG Group) chia sẻ.

QUANG HUY