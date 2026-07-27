Revoland tặng 10.000 tài khoản VIP hỗ trợ môi giới bất động sản chuyển đổi số

Revoland triển khai chương trình tặng 10.000 tài khoản VIP miễn phí cho môi giới bất động sản trên toàn quốc, nhằm hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân, quản lý khách hàng và tiếp cận các công cụ bán hàng số.

10.000 tài khoản VIP miễn phí giúp người dùng ựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Mỗi tài khoản VIP được cung cấp website cá nhân, tích hợp hồ sơ môi giới, giỏ hàng bất động sản, hệ thống ký gửi, quản lý khách hàng và công cụ tìm kiếm.

Theo Revoland, website cá nhân giúp môi giới xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tăng mức độ tin cậy với khách hàng và tạo kênh giới thiệu sản phẩm riêng. Ngoài ra, môi giới còn có thể quản lý lịch sử giao dịch, cập nhật nguồn hàng theo thời gian thực và kết nối với cộng đồng môi giới trên nền tảng.

Gói hỗ trợ còn gồm hệ thống đăng tin, CRM quản lý khách hàng và các tiện ích phục vụ hoạt động bán hàng. Thông qua chương trình, Revoland kỳ vọng hỗ trợ đội ngũ môi giới nâng cao năng lực bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản.

Với định hướng phát triển nền tảng công nghệ phục vụ toàn bộ hệ sinh thái bất động sản, Revoland kỳ vọng trở thành cầu nối giữa chủ đầu tư, đơn vị phân phối, doanh nghiệp môi giới, môi giới cá nhân và người mua nhà. Thông qua chương trình, doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng đội ngũ môi giới trong quá trình nâng cao năng lực bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân và từng bước thúc đẩy chuyển đổi số của thị trường.

Đối với người dùng cuối, Revoland hướng tới việc tạo ra môi trường giao dịch minh bạch hơn thông qua việc chuẩn hóa dữ liệu bất động sản. Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí, theo dõi trạng thái của từng bất động sản, tiếp cận thông tin dự án, liên hệ trực tiếp với môi giới và so sánh nhiều lựa chọn trên cùng một nền tảng.

Ông Trần Bảo Toàn, Giám đốc Công nghệ Revoland, cho biết việc đồng bộ dữ liệu trên một hệ thống giúp hạn chế tình trạng trùng căn, giảm sai sót trong giao dịch và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Chương trình tặng 10.000 tài khoản VIP cũng được kỳ vọng góp phần tạo nguồn dữ liệu thống nhất, giảm thông tin sai lệch và nâng cao trải nghiệm của người mua.

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