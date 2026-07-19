Công bố 3 giải pháp xuất sắc tại cuộc thi đổi mới sáng tạo AI Việt Nam 2026

Tối 19-7, tại Hà Nội, cuộc thi “Viet Nam AI Innovation Challenge 2026” (VAIC) do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Tập đoàn Meta cùng các đơn vị phối hợp tổ chức, đã công bố 3 giải pháp đổi mới sáng tạo đoạt giải cao nhất.

Đội L-GPT 6.7 được trao giải nhất với dự án cập nhật các quy định pháp luật mới nhất bằng công cụ AI. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nằm trong khuôn khổ chương trình “Thử thách đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026”, VAIC 2026 là cuộc thi lập trình (hackathon) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với sự tham gia của gần 1.500 thí sinh thuộc 340 đội thi. Trải qua 48 giờ thi liên tục, các đội thi phát triển giải pháp, xây dựng sản phẩm mẫu và hoàn thiện bài thuyết trình với sự đồng hành của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Khương Duy, Giám đốc sản phẩm FPT AI Factory, thành viên Ban Giám khảo, cho biết, các giải pháp năm nay chuyển dịch rõ nét từ nghiên cứu sang ứng dụng, tập trung giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp và địa phương, đồng thời thể hiện tiềm năng triển khai vào thực tế.

Top 10 giải pháp được trình bày tại vòng chung kết cuộc thi, chiều 19-7. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về đội L-GPT 6.7 với dự án cập nhật các quy định pháp luật mới nhất bằng công cụ AI; giải nhì thuộc về đội Genation với dự án AI biến câu hỏi thành bài giảng trực quan; giải ba thuộc về giải pháp AI dịch thuật thời gian thực, chi phí tối ưu và bảo mật tuyệt đối để bảo vệ dữ liệu trong các cuộc đàm phán chiến lược cốt lõi.

Bên cạnh giải thưởng chính, các thành viên thuộc 3 đội đoạt giải cao nhất sẽ được nhận bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật trong nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng AI.

Sau cuộc thi, các dự án xuất sắc tiếp tục được hỗ trợ thông qua các chương trình ươm tạo, kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, mạng lưới đối tác trong và ngoài nước để đưa các giải pháp vào thực tiễn.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, bày tỏ, sau sân chơi này, sẽ xuất hiện thêm nhiều sản phẩm “Make in Vietnam”, nhiều công nghệ mới và những tài năng trẻ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển khoa học - công nghệ của đất nước.

HÀ NGUYỄN