Thành phố đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để quá trình đầu tư phát triển văn hóa được thuận lợi, an toàn

Chiều 5-2, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có cuộc gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG

Đầu tư hạ tầng và các thiết chế văn hóa xứng tầm

Tại buổi gặp mặt, nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa bày tỏ sự quan tâm đến hạ tầng và thiết chế cho các sự kiện văn hóa tại TPHCM.

Bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng, Tập đoàn Yeah1, nhìn nhận: “Để tổ chức các đại nhạc hội quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu những địa điểm chuyên nghiệp có sức chứa 50.000 - 100.000 khán giả. Việc tận dụng các khu đô thị lớn chỉ là giải pháp tạm thời, chưa đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế”.

Bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Tập đoàn Yeah1 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CGV, cho rằng, đầu tư cho công nghiệp văn hóa, nhất là lĩnh vực điện ảnh, luôn là quá trình rất khó khăn, do sản xuất phim được đánh giá là “siêu rủi ro”.

Nhà thiết kế Trung Đinh và ông Phan Anh (CEO của VMAS Group V-MAS) chung đề nghị, thành phố có chính sách hỗ trợ hơn nữa để doanh nghiệp, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ hoạt động, đầu tư các dự án đường dài.

Trao đổi vấn đề này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận giá trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Đồng chí cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu để có chính sách hỗ trợ, dựa trên tính khả thi của dự án.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc gặp mặt. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietsoftpro, cho rằng, TPHCM đang thiếu không gian trải nghiệm văn hóa - di sản theo hướng số hóa. Thành phố sôi động về đêm nhưng bảo tàng lại đóng cửa sớm, trong khi nhiều nước đã khai thác hiệu quả tour đêm ở bảo tàng.

“Chúng tôi đang dự kiến đầu tư tour đêm tại Côn Đảo, kết hợp câu chuyện lịch sử và văn hóa, đồng thời phát triển nền tảng “TPHCM 360” để du khách khám phá thành phố trên không gian số, có thu phí”, ông Hoàng Quốc Việt cho biết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá đây là ý tưởng đáng quan tâm và đề nghị doanh nghiệp sớm xây dựng dự toán cụ thể. Đồng chí nhấn mạnh, sự hợp tác phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Các chính sách ưu đãi đầu tư, thuế… sẽ được thành phố xem xét trong tổng thể cơ chế chung.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nhiều đơn vị, nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào và nỗ lực đưa văn hóa, sáng tạo Việt ra thế giới, đồng thời “mang thế giới đến Việt Nam”. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng những nỗ lực cụ thể của doanh nghiệp, người làm văn hóa, nhất là thế hệ trẻ với nhiều sáng tạo và hoài bão lớn. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang giao lưu với nhóm sản xuất âm nhạc DTAP tại chương trình Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP chia sẻ về mô hình các quốc gia trên thế giới, góp ý TPHCM cần có khu vực chuyên dành riêng cho công nghiệp văn hóa, sáng tạo để có điều kiện và kết nối với những dự án lớn. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, cho biết thành phố sẽ cân nhắc đặt một không gian dành riêng về công nghiệp văn hóa, tại công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Xây dựng thế hệ khán giả tương lai

NSND Hồng Vân (Sân khấu kịch Hồng Vân) chia sẻ trăn trở trước thực trạng nghệ thuật truyền thống có những bước “chậm lại” và khá lép vế.

“Chúng ta cần xây dựng một thế hệ khán giả tương lai, để trong số đó sẽ có những người làm văn hóa tiếp tục kế thừa”, NSND Hồng Vân nói, đồng thời đề xuất một chương trình sân khấu đồng hành cùng giáo dục, đưa các suất biểu diễn đến gần hơn với học đường, để các em có thể cảm, hiểu và yêu mến nghệ thuật truyền thống nước nhà.

Cùng quan điểm, NSƯT Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chia sẻ về hiệu quả của chương trình sân khấu học đường.

Theo NSƯT Phan Quốc Kiệt, hiện suất diễn sân khấu học đường còn quá ít, 1 năm chỉ khoảng 20 suất (kinh phí do Sở VH-TT TPHCM cấp là 35 triệu đồng/suất).

"Chúng ta cần nghiên cứu để mở rộng các suất diễn. Đặc biệt, trong bối cảnh sau hợp nhất, chúng ta cần mở rộng đến các trường thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây" NSƯT Phan Quốc Kiệt nêu và cho rằng, học sinh có hiểu mới yêu thích và từ yêu thích đó, có thể phát triển các tài năng tương lai, hình thành đội ngũ tiếp nối và trao truyền.

Nhấn mạnh đây là vấn đề lãnh đạo TPHCM rất quan tâm, Bí thư thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, trước mắt, có thể làm thí điểm việc mở rộng này.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố hiện có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp văn hóa, như có nguồn quỹ công sản đáng kể sau sắp xếp các đơn vị hành chính.

"Vừa qua, chúng ta xây dựng những công viên công cộng mới. Đó có thể là nguồn không gian sinh hoạt văn hóa phục vụ cộng đồng, nơi các đơn vị khởi nghiệp về văn hóa có thể sử dụng để giới thiệu những sản phẩm mới của mình”, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở.

Cùng với đó, TPHCM đã triển khai nhiều gói hỗ trợ vay vốn. Tuy nhiên, đối với các đơn vị kinh doanh lĩnh vực văn hóa, các điều kiện để được vay lại khó, nhất là yêu cầu bảo đảm hiệu quả kinh doanh và khả năng thu hồi vốn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là kêu gọi sự chung tay của các đơn vị có điều kiện tài chính tham gia hỗ trợ đầu tư cho công nghiệp văn hóa. Thành phố sẽ đóng vai trò đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để quá trình đầu tư được thuận lợi, an toàn.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietsoftpro, chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG

Theo Sở VH-TT TPHCM, thành phố có quy mô công nghiệp văn hóa lớn nhất cả nước, với khoảng 97.000 lao động và hơn 17.600 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan. Giai đoạn 2010 - 2019, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp văn hóa tăng từ hơn 36.000 tỷ đồng lên trên 84.000 tỷ đồng, đóng góp gần 3,9% GRDP của thành phố. Dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, năm 2020, tỷ trọng đóng góp vẫn đạt 3,54% GRDP, cao hơn mục tiêu chung của cả nước.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện n ghiên cứu p hát triển TPHCM, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG - HOÀNG HÙNG Tại buổi gặp mặt, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển TPHCM, cho biết, theo Nghị quyết 98, có thể vay 200 tỷ đồng cho văn hóa, hạ tầng và sản phẩm văn hóa, lãi suất do HĐND TPHCM bù trong 7 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều sản phẩm văn hóa nhận được nguồn vốn này. Tháng 12-2025, Nghị quyết 98 sửa đổi thành Nghị quyết 260. Tại điều 7, khoản D, có khái niệm nhà đầu tư chiến lược, trong đó có các lĩnh vực: công viên văn hóa, công viên thể thao, công viên chuyên đề và quy mô phải lên đến 6.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực này có rất nhiều ưu đãi về thuế, thủ tục trong một số trường hợp có thể chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế.

