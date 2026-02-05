Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng, cổ vũ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ cán bộ đương nhiệm tiếp tục vững bước, làm tròn trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; bảo đảm mọi chủ trương đúng đều được tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả.

Ngay sau Đại hội XIV của Đảng, một loạt trọng tâm công tác xây dựng Đảng sẽ được triển khai đồng bộ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức hai con số trong suốt giai đoạn sắp tới. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn công lao và những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Sự cổ vũ, động viên, những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo; mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc thọ các cán bộ công an cao cấp qua các thời kỳ. Ảnh: TTXVN Ngày 4-2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ công an cấp cao các thời kỳ. Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các đồng chí cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ tiếp tục thể hiện vai trò là tấm gương sáng ở nơi cư trú, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không ngừng phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh, làm nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí và khát vọng, những hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; phấn đấu đến năm 2045 xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tin liên quan Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ

TTXVN