Cầu thị lắng nghe, kịp thời xử lý các ý kiến đóng góp của nhân dân

Việc sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, nhưng quá trình chỉnh trang còn ý kiến khác nhau. Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu, chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng.

Ngày 4-2, Văn phòng Thành ủy TPHCM có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TPHCM về chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy TPHCM về đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Trong đó, có việc sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân; tránh lãng phí nguồn lực đất đai của thành phố.

Một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân và sự đồng hành, hưởng ứng tích cực, trách nhiệm, khẩn trương của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan có liên quan.

Chỉnh trang khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số công trình cụ thể như chỉnh trang cảnh quan trước chợ Bến Thành, khu vực Hồ Con Rùa... ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi của người dân và dư luận xã hội.

Để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, đồng thuận với chủ trương của TPHCM và sự tham gia hiệu quả, trách nhiệm của các doanh nghiệp, Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện.

Chỉnh trang khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu, tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có).

Cùng với đó, tăng cường tổ chức kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp.

Song song đó, chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng.

Thường trực Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trong nắm bắt tình hình dư luận xã hội; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền khách quan, toàn diện về chủ trương đúng đắn của TPHCM và sự tham gia của các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các công trình; thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và kịp thời xử lý các ý kiến đóng góp của người dân.

VĂN MINH