Mãi mãi một niềm tin theo Đảng

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam, có những giá trị vượt qua phạm vi của những khái niệm thông thường và thành điểm tựa cho hàng triệu con tim. Đó là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một lòng theo Đảng đến từ sự đúc kết từ xương máu, trí tuệ và sự trải nghiệm của cả một dân tộc qua gần một thế kỷ đầy biến động.

1. Nhìn lại chặng đường từ bóng tối nô lệ đến ánh sáng của độc lập, tự do, ta thấy rõ, sự gắn bó giữa Đảng và nhân dân đã trở thành một quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Lịch sử Cách mạng Việt Nam là một bản anh hùng ca về sự kiên định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thần kỳ. Tiếp đó là những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và thống nhất đất nước.

TPHCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và đổi mới, Đảng tiếp tục thể hiện bản lĩnh tự cường và tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Qua 40 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị bao vây cấm vận, đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, một quốc gia có uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Những con số về tăng trưởng GDP, về xóa đói giảm nghèo, về hạ tầng giao thông và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt chính là những “phiếu bầu” chân thực nhất mà nhân dân dành cho Đảng.

Dẫu vậy, Đảng ta luôn tỉnh táo nhận diện những nguy cơ, thách thức, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đây chính là “giặc nội xâm” đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Một lòng theo Đảng trong giai đoạn hiện nay cũng đồng nghĩa với việc nhân dân ủng hộ quyết liệt công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Dân tin Đảng vì dân thấy Đảng dám tự soi, tự sửa, dám đối diện với những khuyết điểm của chính mình để hoàn thiện hơn.

2. Trong kỷ nguyên phát triển mới hướng tới mục tiêu năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, lòng yêu nước và niềm tin vào Đảng cần được nâng tầm thành khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những biến đổi nhanh chóng về công nghệ và tư duy. Thách thức đặt ra là việc giữ vững bản sắc dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong khi vẫn hội nhập sâu rộng với thế giới.

Một lòng theo Đảng lúc này không chỉ là sự ủng hộ về mặt tinh thần, mà phải bằng những hành động thiết thực, bằng sự đóng góp trí tuệ và công sức vào công cuộc hiện đại hóa đất nước. Mỗi đảng viên phải là một tấm gương sáng về đạo đức và năng lực. Mỗi người dân phải là một hạt nhân tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, hơn bao giờ hết, tinh thần một lòng theo Đảng cần được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Khi mỗi bạn trẻ có lý tưởng cách mạng, có tri thức và lòng nhiệt huyết, họ sẽ trở thành những “viên gạch hồng” xây dựng lâu đài Tổ quốc dưới sự dẫn dắt của Đảng.

Với niềm tin sắt son không gì lay chuyển nổi, chúng ta tự hào khẳng định rằng: dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử chói lọi, thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ vĩ đại, đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trung tướng PGS-TS NGUYỄN ĐỨC HẢI - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng (Bộ Quốc phòng)