Tăng trách nhiệm cơ sở

Từ phân cấp quản lý đường giao thông đến cấp phép xây dựng, xác định quy mô và thời hạn tồn tại của công trình có thời hạn cho UBND cấp xã, TPHCM đang đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã để tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời gắn trách nhiệm của cấp xã trong giải quyết công việc.

Giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân

Sáng đầu tuần, ông Nguyễn Văn Lý (ngụ phường An Phú Đông) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để nộp hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng tạm đối với diện tích đất trước căn nhà của gia đình đã được quy hoạch mở rộng hẻm nhưng đã lâu chưa triển khai. Sau khi kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ hiện trạng khu đất thể hiện rõ phần quy hoạch mở rộng hẻm, công chức phường An Phú Đông tư vấn cụ thể từng thành phần hồ sơ, hướng dẫn ông Lý cách thức nộp hồ sơ trực tuyến.

Lực lượng chức năng phường An Phú Đông kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Xong việc, ông Lý vui vẻ ra về vì có thể được chính quyền địa phương cấp phép xây dựng tạm trên diện tích đất quy hoạch. Cũng như ông Lý, rất nhiều hộ dân ở TPHCM vui mừng sau khi Quyết định số 29/2025 của UBND TPHCM có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, phân cấp cho cấp xã trực tiếp cấp phép xây dựng có thời hạn cho nhà ở riêng lẻ tại các khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết nhưng chưa thực hiện, với quy mô xây dựng tối đa 3 tầng (đối với khu vực quy hoạch phân khu), thời hạn tồn tại công trình tối đa 5 năm.

Lãnh đạo các địa phương cho rằng, quyết định phân cấp này là đột phá khi tạo thuận lợi cho cả người dân và chính quyền cơ sở. Theo ông Nguyễn Chí Thiện, quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, việc phân cấp tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ vướng mắc đối với quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện từ nhiều năm. Đặc biệt, việc này đã trực tiếp giải quyết nhu cầu chính đáng, bức thiết của hàng trăm hộ dân đang sinh sống trên các lô đất bị “đóng băng” do quy hoạch chưa triển khai. Việc quy định rõ quy mô và thời hạn tồn tại công trình giúp người dân yên tâm cải thiện chỗ ở, đồng thời đảm bảo quyền lợi của Nhà nước khi cần thu hồi đất để triển khai dự án.

Ông Lưu Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Long Phước, cũng cho hay, để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, UBND phường Long Phước phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính ở lĩnh vực cấp phép xây dựng trong thời gian sớm nhất, qua đó giải quyết nhu cầu về nhà ở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo sự chủ động cho cấp xã

Cùng với thực hiện Quyết định số 29/2025, từ ngày 1-1-2026, cấp xã được phân cấp quản lý đường đô thị có chiều rộng từ 13m trở xuống, theo quy định tại Quyết định số 36/2025. Theo lãnh đạo UBND phường Long Trường, thời gian qua, công tác duy tu, nâng cấp đường gặp khó khăn do thẩm quyền quản lý phân tán, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Việc UBND TPHCM ban hành quyết định phân cấp quản lý đường là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp địa phương chủ động hơn trong quản lý, kịp thời xử lý các hư hỏng phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh Nguyễn Lê Trọng Tâm đánh giá, việc phân cấp giúp UBND xã thuận lợi, chủ động hơn trong công tác quản lý vận hành cũng như duy tu, bảo trì hạ tầng hàng năm. Xã Đông Thạnh đang rà soát khối lượng, kinh phí duy tu, bảo trì hạ tầng. Xã cũng giao một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã làm chủ đầu tư công tác duy tu, nâng cấp, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng để đảm bảo hạ tầng giao thông trong tình trạng khai thác tốt, đáp ứng nhu cầu lưu thông,vận chuyển, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

UBND phường Long Trường kiến nghị UBND TPHCM quan tâm bố trí nguồn kinh phí phù hợp; ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục đầu tư, duy tu đường thuộc cấp phường quản lý; tăng cường hỗ trợ chuyên môn để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp. Địa phương này cũng kiến nghị UBND TPHCM và các sở, ngành bố trí kinh phí phù hợp với khối lượng hệ thống hạ tầng giao thông được giao quản lý.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Lượng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng - đô thị phường Tam Bình, thông tin, phường đã phối hợp đề xuất Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM giao UBND phường quản lý 83 tuyến đường, hơn 450 tuyến hẻm và vỉa hè. Ông Lượng cho hay, phần lớn các tuyến đường trên địa bàn đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND phường sẽ khảo sát và ưu tiên nâng cấp, duy tu, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng nặng, góp phần chỉnh trang đô thị và đảm bảo an toàn giao thông. Bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, cho biết, phường sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống đường giao thông, xây dựng kế hoạch duy tu, nâng cấp hàng năm theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn.

Lãnh đạo UBND nhiều phường, xã đều khẳng định, các quyết định của UBND TPHCM về phân cấp cấp phép xây dựng, quản lý đường đô thị đã tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cơ sở. Việc được phân cấp thẩm quyền sẽ giúp UBND phường chủ động hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho người dân. Địa phương cũng có quyền chủ động duy tu, sửa chữa các tuyến đường; điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép do địa phương cấp, tạo cơ chế quản lý xuyên suốt, linh hoạt và sát với thực tế từng địa phương.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG