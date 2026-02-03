BĐBP TPHCM phát động thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng”

Ngày 3-2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng”.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 1-2 đến 2-3. Mục tiêu trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng truyền thống 96 năm vẻ vang của Đảng và quán triệt các định hướng lớn từ Nghị quyết Đại hội XIV.

Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng thành phố.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán 2026 bảo đảm tinh thần "vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao".

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

​Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy BĐBP Thành phố, đã thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Nội dung tập trung vào các mục tiêu tổng quát, đột phá chiến lược về đổi mới tư duy lãnh đạo, chuyển đổi số và phát triển đất nước gắn liền với củng cố quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

BĐBP TPHCM khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua cao điểm và thực hiện nhiệm vụ đột xuất

​

MẠNH THẮNG