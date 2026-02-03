Tuyên dương 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Tối 3-2, tại nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025.

Điểm mới của lễ trao giải Búa liềm vàng năm nay là kết hợp lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý tổ chức, lựa chọn, tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc, đến từ 40 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, quyết định con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, dẫn dắt đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mốc son mới trong tiến trình 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV đã thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc.

Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp; khó khăn, thuận lợi đan xen, song dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đất nước ta đã giữ vững thế chủ động chiến lược; tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, ổn định chính trị - xã hội được duy trì, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Trong thành tựu đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội XIII, có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và hết sức quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên và đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ - những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất.

Các bí thư chi bộ có vai trò vừa là “hạt nhân chính trị” trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là “kiến trúc sư” trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân.

Uy tín và sức thuyết phục của mỗi bí thư chi bộ đối với các đảng viên và quần chúng nhân dân có được từ sự nêu gương, tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

“96 đồng chí bí thư chi bộ được tuyên dương tại buổi lễ hôm nay, đại diện tiêu biểu cho hơn 250.000 bí thư chi bộ trong toàn Đảng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sáng tạo; biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác sản xuất, kinh doanh; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và niềm tin của quần chúng nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, giải Búa liềm vàng được tổ chức liên tục trong 10 năm qua là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các tác phẩm tham dự và đoạt Giải Búa liềm vàng năm nay đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng, đi sâu phản ánh những vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là việc thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở gắn với sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng cùng với nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trong toàn Đảng, đội ngũ báo chí cả nước thời gian qua; biểu dương sáng kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, sự nỗ lực và cố gắng của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và giải Búa liềm vàng lần thứ X.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng 96 đồng chí bí thư chi bộ xuất sắc được tuyên dương và các tác giả, tác phẩm được trao giải Búa liềm vàng lần thứ X, cùng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của giải báo chí về xây dựng Đảng lần này.

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025 nhận được 2.296 tác phẩm dự thi. Trong đó, 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội đồng sơ khảo đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm vòng sơ khảo, lựa chọn 138 tác phẩm vào chung khảo theo đúng thể lệ giải.

Hội đồng chung khảo với tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải khuyến khích.

Trong số đó, tác phẩm: “Những dấu mốc tự hào qua các kỳ đại hội” của nhóm tác giả: Nguyễn Khắc Văn - Nguyễn Chiến Dũng - Võ Minh Phong - Trần Thị Hồng Vân - Nguyễn Thị Tuyết Dân - Lê Thị Hữu Vi của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đoạt giải khuyến khích.

Ban Chỉ đạo giải Búa liềm vàng cũng quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai giải Búa liềm vàng ở địa phương, đơn vị.

6 tác phẩm báo chí đoạt giải A Búa liềm vàng 2025 gồm: tác phẩm Đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn - vì sao bổ nhiệm… vẫn sai? của nhóm tác giả: Lê Ngọc Long - Hồ Quang Phương - Trần Minh Mạnh - Nguyễn Đức Tuấn - Lê Duy Thành, Báo Quân đội nhân dân; tác phẩm Dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của nhóm tác giả: Hoàng Lâm - Trần Văn Vương, Báo Lao Động; tác phẩm Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: "Cuộc cách mạng" cấp thiết để đất nước vươn mình của nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng - Nguyễn Hoài Nam - Đoàn Minh Anh, Báo Điện tử VietnamPlus; tác phẩm Quyết sách lịch sử - Kiến tạo tương lai của nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Thắng - Nguyễn Thị Minh Châu - Hồ Minh Khánh - Hà Thị Thu Thảo - Nguyễn Văn Cường - Bùi Thị Hương Giang, Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, hành trình đi tìm hình của Nước của nhóm tác giả: Đỗ Đức Hoàng - Tào Thị Thanh Xuân - Khương Quỳnh Liên - Nguyễn Thị Thu Hà - Trần Thị Thanh Xuân - Lưu Hoài An - Phan Thanh Phương - Nguyễn Tiến Vũ - Nguyễn Văn Việt - Nguyễn Tuấn Anh - Lê Quốc Quý - Nguyễn Hoàng Hiền, Đài Truyền hình Việt Nam; tác phẩm Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đồng hành cùng nhân dân vùng bị thiệt hại của tác giả Lê Quang Quyết, Thông tấn xã Việt Nam.

