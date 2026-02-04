Lãnh đạo tỉnh phải xuống cơ sở chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội phải chủ động, tập trung rà soát, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt là những vấn đề có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 3-2. ẢNH: VIẾT CHUNG

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, địa phương phân công cụ thể, rõ ràng, lãnh đạo tỉnh phải đi xuống địa bàn xã, phường, các đơn vị bầu cử để chỉ đạo; các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phân công tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026; công bố kết quả sớm nhất vào ngày 22-3-2026 và ngày 6-4-2026 sẽ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2026 và một số nội dung khác. Trình bày báo cáo công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách hoặc có giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhằm giúp các đối tượng yếu thế tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, bảo đảm tính bao quát, công bằng trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường quản lý, kiểm soát nội dung trên mạng xã hội và có giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ trẻ em; có biện pháp giải quyết vấn đề vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá sâu hơn tác động của việc ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, theo dõi, rút kinh nghiệm trong việc ban hành nghị định, thông tư thi hành luật, chú trọng các quy định về áp dụng pháp luật, điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực.

