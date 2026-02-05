TPHCM: Nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2026

Chính trị

Sáng 5-2, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) Thành phố, chủ trì cuộc họp về triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Với tinh thần “tuyển người nào, chắc người đó”, năm 2026, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giao nhận quân toàn diện về các tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, học vấn.

DSC_2652.jpg
Quang cảnh cuộc họp

​​Tính đến ngày 29-1, qua công tác xét duyệt và khám sức khỏe, thành phố ghi nhận có 12.574 công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe (đạt tỷ lệ 43,06% so với tổng số khám, bình quân 2,32 công dân đến khám có 1 công dân đủ sức khỏe).

Kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, toàn thành phố có khoảng 9.100 công dân nhập ngũ (trong đó, thực hiện NVQS là 7.300 công dân, nghĩa vụ CAND khoảng 1.800 công dân).

DSC_2662.jpg
Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu UBND TPHCM đến 168 điểm cầu các xã, phường, đặc khu

Trong tổng số 12.574 công dân đủ sức khỏe thực hiện NVQS, có 4.008 công dân có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học (đạt 54,86% so với chỉ tiêu); trong đó đảng viên chính thức là 95 đồng chí, đạt 1,3% (vượt 0,3% so với chỉ tiêu đề ra là 1% đảng viên chính thức).

DSC_2670.jpg
Đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Vũ Văn Điền ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Đồng chí yêu cầu, từng thành viên được phân công trong Hội đồng NVQS thành phố, các phường, xã, đặc khu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao địa bàn để đeo bám, nắm chắc tình hình biến động của thanh niên. Lực lượng Công an phối hợp cùng chính quyền cơ sở triển khai rà soát thực chất, đối chiếu kỹ lưỡng lý lịch, thân nhân, tuyệt đối không để sai sót về tiêu chuẩn chính trị trong khâu gọi nhập ngũ.

DSC_2654.jpg
Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác sâu sát nắm bắt hoàn cảnh gia đình, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những công dân có hoàn cảnh khó khăn; Chỉ huy trưởng quân sự các phường, xã, đặc khu phát huy vai trò tham mưu trúng, đúng và hiệu quả cho Hội đồng NVQS địa phương, xử lý dứt điểm các vướng mắc ngay từ cơ sở.

Các công tác phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân phải được thực hiện chặt chẽ, đúng kế hoạch, đúng thời gian, an toàn, tiết kiệm và trang trọng; tạo không khí tươi vui, truyền lửa nhiệt huyết cho thanh niên trong ngày hội lớn.

MẠNH THẮNG

