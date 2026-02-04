82 tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng Búa liềm vàng

Tối 3-2, tại nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và công bố, trao giải Búa liềm vàng lần thứ 10 - năm 2025.

Tham dự lễ tuyên dương, trao giải có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải A giải thưởng Búa liềm vàng cho tác giả và nhóm tác giả. ẢNH: TTXVN

Năm nay, điểm mới của lễ trao giải Búa liềm vàng là kết hợp lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý việc tổ chức, lựa chọn, tuyên dương, khen thưởng 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc, đến từ 40 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, quyết định con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, dẫn dắt đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao biểu trưng cho các Bí thư chi bộ xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mốc son mới trong tiến trình 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV đã thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trong toàn Đảng, đội ngũ báo chí cả nước thời gian qua; biểu dương sáng kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và giải Búa liềm vàng lần thứ 10. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng 96 đồng chí Bí thư Chi bộ xuất sắc được tuyên dương và các tác giả, tác phẩm được trao giải Búa liềm vàng lần thứ 10 cùng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của giải báo chí về xây dựng Đảng lần này. (Mời bạn đọc xem toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trên SGGP Online: sggp.org.vn).

Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng lần thứ 10 - năm 2025 đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm dự thi, gồm: 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí. Sau sơ khảo, Hội đồng Chung khảo với tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải khuyến khích. Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải khuyến khích với tác phẩm “Những dấu mốc tự hào qua các kỳ đại hội”.

LƯU GIA