Hôm nay 4-2, trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25: Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM

Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã đi qua hành trình 25 năm - chặng đường đủ để khẳng định một thương hiệu thi đua đặc trưng của TPHCM. Nhìn lại hành trình này, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM (ảnh), cho biết, giải thưởng từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM.

- Phóng viên: Theo đồng chí, qua 25 năm, Giải thưởng Tôn Đức Thắng có phải là một “bệ phóng” dẫn dắt các phong trào thi đua sáng tạo tại cơ sở?

- Đồng chí BÙI THANH NHÂN: Có thể khẳng định, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã trở thành một “bệ phóng” đối với nhiều cá nhân lao động sáng tạo. Thực tiễn cho thấy nhiều cá nhân sau khi được vinh danh đã tiếp tục phát triển, trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua tại đơn vị. Họ không chỉ sáng tạo cho riêng mình mà còn truyền đạt kinh nghiệm, kèm cặp thế hệ lao động trẻ, hình thành các tổ, nhóm cải tiến trong doanh nghiệp và cơ quan.

Sau khi được vinh danh, nhiều người lao động đã nhận được sự quan tâm hơn từ doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; được tạo điều kiện tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sáng kiến, đồng thời được bố trí, sắp xếp vào những vị trí công việc phù hợp với năng lực chuyên môn để phát huy tốt hơn hiệu quả đóng góp. Giải thưởng cũng tạo động lực rất lớn để người lao động tiếp tục phấn đấu, rèn luyện tay nghề, chủ động học tập, đổi mới tư duy và gắn bó lâu dài với đơn vị. Phong trào thi đua tại cơ sở, vì thế, được duy trì thường xuyên, đi vào chiều sâu và tạo ra giá trị bền vững cho cả người lao động và doanh nghiệp.

- Trong bối cảnh TPHCM mở rộng không gian phát triển và thực hiện các cơ chế đặc thù, việc “nới rộng” biên độ địa lý mang lại diện mạo mới về chất lượng hồ sơ năm nay ra sao?

- Việc mở rộng phạm vi và đối tượng xét chọn trong năm 2025 đã tạo ra một diện mạo rất tích cực cho Giải thưởng Tôn Đức Thắng, thể hiện rõ tính bao trùm và phù hợp với thực tiễn phát triển đa dạng của thành phố. Hồ sơ năm nay không chỉ đến từ khu vực sản xuất công nghiệp mà còn mở rộng sang các lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính, nông nghiệp công nghệ cao và khoa học - công nghệ, phản ánh đúng xu hướng phát triển của đô thị hiện đại và kinh tế tri thức.

Đáng chú ý, số lượng và chất lượng hồ sơ của lao động nữ tăng rõ rệt, với nhiều sáng kiến xuất phát từ thực tiễn công việc, mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị và cộng đồng. Điều này cho thấy giải thưởng ngày càng tạo được sự lan tỏa rộng khắp, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong mọi lực lượng lao động, không phân biệt lĩnh vực hay giới tính. Kết quả đó một lần nữa khẳng định Giải thưởng Tôn Đức Thắng không chỉ là sự tôn vinh cá nhân tiêu biểu, mà thực sự là điểm nhấn của phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

- Để giải thưởng tiếp tục là động lực quan trọng trong vận hội mới, LĐLĐ TPHCM phối hợp điều chỉnh về tiêu chí và hình thức tôn vinh ra sao trong thời gian tới?

- Giải thưởng Tôn Đức Thắng hiện được thực hiện theo Quyết định số 148/2004 ban hành từ năm 2004. Trong quá trình phát triển của thành phố và trước yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, việc tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định của giải thưởng là rất cần thiết để phù hợp hơn với thực tiễn.

Anh Trần Văn Thiện (người đứng, Công ty CP Cấp nước Bến Thành, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) cùng đồng nghiệp nghiên cứu các cải tiến mới. ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Trên tinh thần đó, LĐLĐ TPHCM đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND TPHCM xem xét bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 148/2004 theo hướng mở rộng đối tượng, lĩnh vực xét chọn và cập nhật tiêu chí đánh giá. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để phát hiện, tôn vinh kịp thời các điển hình lao động sáng tạo, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của giải thưởng trong việc thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TPHCM.

- Là người sát cánh cùng phong trào công nhân lao động, đồng chí kỳ vọng gì về sự lan tỏa của giải thưởng trong những năm tới?

- Trong giai đoạn hiện nay, để tinh thần “Sáng tạo Tôn Đức Thắng” lan tỏa sâu rộng, chúng tôi xác định phải gắn chặt phong trào thi đua với yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương thức làm việc trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn sẽ chủ động phối hợp với các ngành, các cấp phát động những đợt thi đua chuyên đề về sáng kiến số, cải tiến quy trình trên nền tảng công nghệ, khuyến khích người lao động tham gia xây dựng các giải pháp phục vụ sản xuất thông minh, quản trị hiện đại và dịch vụ công trực tuyến.

LĐLĐ TPHCM cũng sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trong đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động. Đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các “hạt nhân số” tại cơ sở để dẫn dắt phong trào. Tôi tin tưởng, khi sáng tạo gắn với công nghệ và hiệu quả thực tiễn, tinh thần “Sáng tạo Tôn Đức Thắng” sẽ không chỉ lan tỏa trong từng đơn vị mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

Trong 25 năm qua, 268 cá nhân tiêu biểu có những sáng kiến mang lại giá trị cao, tinh thần lao động nghiêm túc, không ngừng học hỏi và chủ động đổi mới trong công việc đã được tôn vinh tại Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Giải thưởng cũng đã góp phần hình thành đội ngũ người lao động có tay nghề, có chuyên môn và có tư duy sáng tạo. Trong suốt quá trình đó, Thành ủy và UBND TPHCM luôn quan tâm chỉ đạo gắn phong trào thi đua lao động sáng tạo với chiến lược phát triển nguồn nhân lực và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng giai đoạn. Nhiều sáng kiến xuất phát từ phong trào đã được ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, quản lý và dịch vụ công, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ và năng lực cạnh tranh của thành phố. Có thể khẳng định, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã và đang đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của TPHCM, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

THÁI PHƯƠNG thực hiện