Tháo gỡ toàn bộ vướng mắc pháp lý cho dự án Aqua City tại Đồng Nai

Ngày 15-11, Tập đoàn Novaland tổ chức sự kiện công bố kế hoạch thực hiện dự án đô thị sinh thái ven sông Aqua City tại Đồng Nai. Dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long, lãnh đạo Tập đoàn Novaland cùng các đối tác.

Một góc Dự án Aqua City tại Đồng Nai

Theo ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, thời gian vừa qua, dự án gặp vướng mắc pháp lý khiến hoạt động đầu tư bị gián đoạn, tiến độ chưa đạt yêu cầu gây ảnh hưởng đến khách hàng, đối tác. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và tinh thần hỗ trợ tối đa từ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, dự án đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cụ thể, vào cuối tháng 6-2025, cơ quan chức năng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án thành phần, đánh dấu việc hoàn tất tháo gỡ toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án. Đây là bước ngoặt lớn giúp dự án tái khởi động toàn diện.

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ thông tin về dự án Aqua City

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thi công hoàn thiện trong năm 2026 và tập đoàn cũng sẽ khởi công nhiều tiện ích quan trọng như: Trường học, trung tâm y tế, trung tâm giải trí đa năng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao... Dự kiến, giai đoạn 2025-2028, Aqua City sẽ nộp ngân sách Nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá cao nỗ lực và tinh thần cầu thị của Tập đoàn Novaland, trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương hoàn thiện pháp lý của dự án. Việc tháo gỡ pháp lý và tái khởi động dự án không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động mà còn tạo động lực phát triển hạ tầng, đô thị, dịch vụ và du lịch của tỉnh. Aqua City sẽ là mô hình kiểu mẫu cho phát triển đô thị sinh thái ven sông, góp phần định hình diện mạo mới cho Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại sự kiện

Lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao sự đồng hành của doanh nghiệp cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân. Đây là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh, được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo chuỗi đô thị ven sông hiện đại, thúc đẩy phát triển hạ tầng - kinh tế - xã hội - du lịch và dịch vụ.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, mở rộng đầu tư, triển khai thêm nhiều dự án quy mô, chất lượng tại Đồng Nai.

Khu trung tâm dự án Aqua City

Dự án Aqua City được triển khai xây dựng ven sông Đồng Nai với quy mô hơn 1.000ha, trong đó, 70% diện tích được dành cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu. Dự án tọa lạc trên trục hương lộ 2, kết nối trực tiếp Quốc lộ 51 và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, trong tương lai sẽ được hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Đồng Nai 2, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến metro Suối Tiên - Long Thành, sân bay quốc tế Long Thành...

PHÚ NGÂN