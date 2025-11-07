Thế hệ nhân sự mang mã gen AI-First

Khi AI dần trở thành “mã gen” của nhiều doanh nghiệp, thế hệ nhân sự tương lai cần được trang bị tư duy AI-First để hiểu, hợp tác và sáng tạo cùng AI.

Maya - cô “trợ lý nhân sự ảo” đã trở thành người bạn thân thiết của hàng nghìn nhân viên FPT

Tại FPT, mùa khám sức khỏe mỗi năm từng là “cơn ác mộng” với đội ngũ HR (bộ phận nhân sự) khi phải “trực chiến” 24/7 để sắp xếp lịch lấy mẫu, lịch khám, xử lý hàng nghìn phản hồi và dữ liệu phức tạp. Năm 2025, HR đã tái thiết quy trình để Maya – trợ lý nhân sự ảo do FPT phát triển – tham gia tự động hóa nhiều công đoạn. Maya gửi hơn 20.000 tin nhắn nhắc lịch, trả lời thắc mắc và tổng hợp phản hồi chỉ trong vài giờ, giúp HR tập trung vào nâng cao trải nghiệm nhân viên. Mỗi tháng, Maya có khả năng xử lý hơn 50.000 yêu cầu hỗ trợ từ 13.000 nhân viên, như đăng ký nghỉ phép hay đặt phòng họp. Đằng sau AI Agent này là kho dữ liệu lớn của hàng chục nghìn nhân viên, giúp hệ thống hiểu bối cảnh và phản hồi linh hoạt.

Ở khối sản xuất, các kỹ sư FPT cũng có “trợ lý dịch thuật AI” SkyTrans, giúp xóa nhòa rào cản ngôn ngữ trong môi trường làm việc toàn cầu. SkyTrans có thể dịch một triệu ký tự trong chưa đầy một phút, hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và 20 định dạng, tùy chỉnh giọng văn theo ngữ cảnh. Sau 10 tháng ra mắt, công cụ đã có hơn 8.000 người dùng, xử lý 1,1 tỷ ký tự và tiết kiệm 16 tỷ đồng chi phí dịch thuật cho đơn vị.

Đây chỉ là 2 trong hơn 1.000 AI Agent được FPT phát triển nhằm nâng cao năng suất và kiến tạo hạnh phúc cho nhân viên. Với triết lý “Nghĩ lớn - Khởi động thông minh - Phát triển tốc độ”, mỗi AI Agent đều được FPT thử nghiệm trong 6–8 tuần và chỉ được mở rộng nếu chứng minh hiệu quả rõ rệt.

“Thách thức lớn nhất khi AI đi vào từng ‘ngõ ngách’ doanh nghiệp chính là dữ liệu. Muốn AI thông minh, dữ liệu phải đáng tin cậy. Nhưng quan trọng hơn hết là tư duy AI-First phải trở thành DNA của từng cá nhân, từ kỹ sư đến lãnh đạo”, ông Đào Duy Cường - Giám đốc Chuyển đổi số & Công nghệ FPT Software, Tập đoàn FPT - chia sẻ.

Sự linh hoạt giúp FPT phát triển các công cụ thiết thực, duy trì tốc độ đổi mới. “Mỗi AI Agent của FPT là một bước tiến để AI trở thành bạn đồng hành trong mọi nghiệp vụ hằng ngày,” ông Nguyễn Quốc Đông, Giám đốc Sản xuất FPT Software, Tập đoàn FPT nhấn mạnh.

Ở cấp độ toàn cầu, AI-First trở thành kim chỉ nam cho mọi dự án và giá trị FPT mang tới khách hàng. Không chỉ “ứng dụng AI”, FPT biến AI thành nền tảng vận hành giúp doanh nghiệp tiến xa hơn trên hành trình số hóa.

Tại Nhật Bản, FPT có hơn 10 năm đồng hành chuyển đổi số cùng Tập đoàn Itochu - doanh nghiệp đa ngành hàng đầu tại quốc gia này. Chỉ trong 2 tháng, Itochu đã triển khai thành công nền tảng AI tạo sinh phát triển từ IvyChat – giải pháp ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn đa tác nhân, hỗ trợ phân tích dữ liệu, dịch đa ngôn ngữ và kết nối nhóm làm việc xuyên biên giới. Sau một năm, giải pháp đã được mở rộng tại các chi nhánh Itochu ở 65 quốc gia, tiếp tục ứng dụng trong tài chính, bảo hiểm, sản xuất tại Mỹ, Nhật và châu Âu..

Trong lĩnh vực bảo hiểm, FPT phát triển AI Agent Digital Platform (AIDP), nền tảng hợp nhất toàn bộ nghiệp vụ trên một ứng dụng, phục vụ hơn 15.000 đại lý tại hai tập đoàn bảo hiểm hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương. Đại diện một trong hai tập đoàn chia sẻ, AIDP giúp tư vấn viên tăng 10% năng suất, 25% số lượng báo giá hàng tháng và cải thiện đáng kể sự hài lòng của khách hàng. AIDP đã được vinh danh nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Sao Khuê, AI+ Power, Globee, Stevie,...

AIDP đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế

Nhiều năm qua, FPT đầu tư xây dựng hệ sinh thái nhân lực AI toàn diện, kết hợp đào tạo nội bộ, hợp tác quốc tế và thu hút chuyên gia hàng đầu. Tinh thần “nghĩ bằng AI – làm bằng AI” lan tỏa qua các chương trình đổi mới sáng tạo như AI Hackathon, Bird Tank hay iKhiến. Trung bình mỗi năm, FPT ghi nhận tới 3.000 sáng kiến, trong đó 20% liên quan trực tiếp đến AI.

Theo ông Vũ Tiến Đạt, Giám đốc Nhân sự FPT Software, Tập đoàn FPT: “Năm 2025, chúng tôi đặt mục tiêu 80-100% nhân sự mảng dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài có thể sử dụng AI thành thạo trong công việc hàng ngày để nâng cao hiệu suất và chất lượng đầu ra. Trong đó, khoảng 20% kỹ sư sẽ trở thành các kỹ sư ứng dụng AI - lực lượng tiên phong xây dựng và triển khai giải pháp AI hữu dụng cho khách hàng”.

Trong tương lai gần, mỗi người FPT sẽ có một “trợ lý AI” cá nhân hóa, cùng cộng hưởng sức mạnh lẫn nhau. Đó là cách FPT đặt chuyển đổi con người song hành cùng chuyển đổi số – nơi AI không thay thế, mà nâng tầm con người.

THANH THANH