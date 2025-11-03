Thêm 6 nhà cung cấp hỗ trợ 346.000 hộ kinh doanh TPHCM chuyển đổi số

6 nhà cung cấp công nghệ triển khai các gói sản phẩm và chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh TPHCM, đồng hành cùng ngành thuế hỗ trợ các hộ chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai.

Thuế TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh

Ngày 3-11, Thuế TPHCM tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh giữa Thuế TPHCM với Ngân hàng Á Châu (ACB), Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams, Công ty Cổ phần Misa, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo và Công ty TNHH HĐĐT M-Invoice chi nhánh TPHCM.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TPHCM) cho biết, đến ngày 31-10, cơ quan này đang quản lý hơn 364.000 hộ kinh doanh, trong đó gần 346.000 hộ khoán và hơn 18.500 hộ kê khai. Trong số này, hơn 166.600 hộ thuộc diện phải nộp thuế với doanh thu trên 200 triệu đồng/năm.

Thuế TPHCM đã giao các đơn vị thuế cơ sở rà soát, phân loại hộ kinh doanh khoán theo 3 nhóm doanh thu, từ đó tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Tại lễ ký kết, các nhà cung cấp giới thiệu nhiều gói sản phẩm ưu đãi.

ACB miễn phí 2.000 hóa đơn điện tử, 6 tháng sử dụng chữ ký số và phần mềm bán hàng cho 1.000 khách hàng đầu tiên.

KiotViet cung cấp gói giải pháp “tất cả trong một” gồm phần mềm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử và chữ ký số miễn phí.

Trong khi đó, VNPT TPHCM ưu đãi đặc biệt cho hộ kinh doanh đăng ký mới, miễn phí 6 tháng sử dụng phân hệ kế toán VNPT HKD bản nâng cao, 6 tháng sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA và tặng 1.000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền VNPT Invoice-POS, áp dụng đến hết 31-12-2026.

Softdreams, Sapo, M-Invoice cũng cam kết hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các hộ kinh doanh theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, giúp cả những người lớn tuổi, chưa rành công nghệ dễ dàng thực hiện.

Các nhà cung cấp giải pháp đưa ra nhiều ưu đãi đối với hộ kinh doanh

Chương trình được kỳ vọng giúp các hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thuế và hoạt động kinh doanh tại TPHCM.

MAI HOA