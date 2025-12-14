Phường Bình Lợi Trung (TPHCM) thu ngân sách gần 1.000 tỷ đồng, dồn lực chăm lo tết

Sau khi chính thức sáp nhập, phường Bình Lợi Trung (TPHCM) ghi nhận những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kết quả thu ngân sách ấn tượng với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán.

Nguồn lực này đang được địa phương ưu tiên cho công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cầu Bình Lợi đi qua địa bàn phường Bình Lợi Trung. Ảnh minh họa: ĐÌNH DƯ

Ngày 14-12, thông tin với phóng viên Báo SGGP, ông Lê Hoàng Linh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung cho biết, năm 2025 phường đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước và vượt khoảng 13,2% so với tổng dự toán của ba phường trước sáp nhập cộng lại.

Các lĩnh vực như trật tự xây dựng, quản lý đô thị, môi trường, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh đều được giữ vững. Đảng bộ phường đang đề xuất công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, riêng công an phường được đề xuất nhận Danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Bộ Công an.

Định hướng thời gian tới, phường Bình Lợi Trung xác định giai đoạn 2025-2026 là thời điểm bản lề để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và Nghị quyết Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, trọng tâm là đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị với việc nâng cấp các tuyến hẻm, đẩy nhanh các dự án cải tạo rạch Bà Tiếng và rạch Xuyên Tâm nhằm cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước.

Về kinh tế, địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, tăng cường chống thất thu thuế, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển từ thuế khoán sang kê khai, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số trong quản lý.

Đáng chú ý, đến nay, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, chỉ còn 134 hộ cận nghèo. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề, công tác an sinh xã hội được đặt lên hàng đầu. Chính quyền phường đã xây dựng kế hoạch chăm lo tết, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để rà soát, phân loại, hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm mọi người dân đều được đón tết ấm no, nghĩa tình.

Với nền tảng kinh tế vững chắc sau sáp nhập, phường Bình Lợi Trung kỳ vọng tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân trong những năm tới.

ĐÌNH DƯ