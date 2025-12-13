Khai mạc Hội thao Nông dân TPHCM năm 2025

Ngày 13-12, Ban Thường vụ Hội Nông dân TPHCM đã tổ chức Hội thao Nông dân thành phố lần thứ 18 - năm 2025, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TPHCM).

Ngay từ đầu giờ sáng, khuôn viên Đầm Sen đã rộn ràng sắc áo, tiếng cười và những tràng cổ vũ sôi nổi của cán bộ, hội viên nông dân đến từ 76 Hội Nông dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Hơn 500 cán bộ, hội viên nông dân cùng hội tụ, tham gia tranh tài ở các môn kéo co, đua thuyền rồng và karaoke “Tiếng hát nhà nông”, tạo nên bầu không khí thể thao đoàn kết, hào hứng và giàu cảm xúc.

Nông dân các xã, phường, đặc khu trong môn thi kéo co

Hội thao được tổ chức song song với nhiều hoạt động quan trọng của Hội Nông dân thành phố như: Tổng kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2025; Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2025–2030 và trao tặng phương tiện sinh kế, nông cụ sản xuất cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM phát biểu khai mạc hội thao

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TPHCM cho biết, đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là dịp để đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp Hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường gắn kết, tạo nền tảng cho việc triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Hội thao thu hút hơn 500 cán bộ, hội viên nông dân tham gia

Theo Hội Nông dân TPHCM, sau khi sáp nhập, toàn thành phố hiện có hơn 163.000 hội viên, sinh hoạt tại gần 2.000 chi hội và hơn 3.200 tổ hội, cùng hàng trăm chi, tổ hội nghề nghiệp và câu lạc bộ nông dân.

Các vận động viên thi chèo thuyền rồng trong khuôn viên Công viên văn hóa Đầm Sen

Một tiết mục thi hát karaoke tại Hội thao Nông dân TPHCM năm 2025

Trong bối cảnh mới, công tác Hội và phong trào nông dân đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động. Tinh thần “nghĩ thật, nói thật, làm thật, sản phẩm thật, kết quả thật, thụ hưởng thật” được cụ thể hóa sinh động qua chính Hội thao và các hoạt động đồng hành chăm lo an sinh xã hội.

Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM trao cờ lưu niệm cho Hội Nông dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân TPHCM đã tuyên dương, khen thưởng 12 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2025; chúc mừng 76 đơn vị tổ chức thành công Đại hội đại biểu cấp xã; đồng thời trao tặng phương tiện sinh kế, nông cụ sản xuất cho 21 hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để bà con ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Tin liên quan TPHCM: Nhiều nông dân trẻ vươn lên làm tỷ phú

ĐỨC TRUNG