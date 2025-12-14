Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM giải ngân 1,3 tỷ đồng cho 3 dự án tại xã Phước Hải

Ngày 14-12, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM phối hợp Hội Nông dân xã Phước Hải (TPHCM) tổ chức giải ngân nguồn vốn hơn 1,3 tỷ đồng cho 14 hộ nông dân trên địa bàn xã nhằm triển khai các dự án phát triển kinh tế gắn với thế mạnh địa phương.

Nguồn vốn được phân bổ để thực hiện 3 dự án, gồm 1 dự án chăn nuôi bò sinh sản và 2 dự án đầu tư mua sắm ngư lưới cụ phục vụ khai thác thủy sản.

Dự án chăn nuôi bò sinh sản hỗ trợ 3 hộ vay vốn, mỗi hộ 70 triệu đồng để đầu tư con giống, thức ăn và mở rộng chuồng trại, thời gian vay 36 tháng với lãi suất ưu đãi 0,5%/tháng. Hai dự án mua sắm ngư lưới cụ hỗ trợ 11 hộ, mỗi hộ vay 100 triệu đồng để bổ sung trang thiết bị, sửa chữa phương tiện khai thác thủy sản, thời gian vay 24 tháng, lãi suất 0,5%/tháng.

Điểm mới đáng chú ý trong đợt giải ngân lần này là lần đầu tiên, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM thực hiện giải ngân nguồn vốn thông qua ứng dụng Agribank Banking, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý và giải ngân của Quỹ.

Việc ứng dụng công nghệ số không những góp phần cụ thể hóa chủ trương “bình dân học vụ số” của thành phố, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, mà còn hỗ trợ hội viên, nông dân từng bước nâng cao kỹ năng số, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thuận tiện trong quá trình tiếp cận cũng như sử dụng nguồn vốn vay.

Hiện, Hội Nông dân xã Phước Hải đang quản lý 10 dự án từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số vốn trên 3,2 tỷ đồng, hỗ trợ 49 hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Các dự án đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giúp nông dân ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập và đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.

Tin liên quan Vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 2.000 tỷ đồng

THÀNH HUY