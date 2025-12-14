Phường Tây Nam khai mạc Đại hội Thể thao lần thứ I năm 2025

Đến dự có bà Nguyễn Ngọc Phương Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và hơn 500 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể, trường học, các khu phố trên địa bàn.

Quang cảnh Đại hội Thể thao phường Tây Nam

Lễ khai mạc diễn ra với 25 khối nghi lễ, diễu hành, đồng diễn đến từ các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các khu phố, trường học và các câu lạc bộ trên địa bàn phường.

Đây là lực lượng đại diện cho phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ Vĩ đại” với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Chủ tịch UBND phường cùng vận động viên thực hiện nghi thức thắp đuốc

Đại hội Thể thao phường Tây Nam lần thứ I có gần 500 vận động viên đến từ các khu phố, trường học và các CLB trên địa bàn phường tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…

Tiết mục võ thuật biểu diễn tại lễ khai mạc

Đại hội Thể thao phường Tây Nam được tổ chức nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng

Đây là dịp để các vận động viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng trong thể thao, đồng thời là cơ sở để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, đại diện cho phường Tây Nam tham gia Đại hội Thể thao TPHCM sắp tới.

TÂM TRANG