Chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ

Gia hạn học bổng cho các em sinh viên khóa trước

Sự kiện do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp cùng chính quyền xã Long Sơn và các đối tác gồm: Công ty Đầu tư & Xây dựng Tân Phước Thịnh, Công ty Vận hành & Xây lắp PTSC (POS), Công ty Toàn Thắng, Công ty Thiết bị & kỹ thuật Khánh Linh và Công ty Samson Việt Nam tổ chức.

Đại diện LSP và các đối tác trao học bổng “Sharing the Dream 2025”

Ông Piboon Sirinantanakul, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Sản xuất của LSP, chia sẻ tại buổi lễ: “Chúng tôi tin rằng giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững, và khi các bạn trẻ được trao cơ hội, thì tương lai của chính các em, gia đình và cộng đồng địa phương cũng được nâng lên. Vì vậy, mỗi bạn trẻ đều xứng đáng có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình – bất kể hoàn cảnh hay xuất thân”.

Ông Piboon Sirinantanakul, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Sản xuất của LSP phát biểu tại lễ trao học bổng

Ông Piboon Sirinantanakul cũng gửi lời động viên đến các sinh viên: “Thành tích các bạn đạt được là kết quả của ý chí, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục học tập không chỉ vì bản thân, mà còn vì gia đình, vì cộng đồng Long Sơn và vì tương lai mà các bạn muốn kiến tạo”.

Em Nguyễn Phương Nhung chia sẻ cảm xúc khi nhận được học bổng “Sharing the Dream 2025”

Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, nhấn mạnh đây là một chương trình đầy ý nghĩa nhân văn. "Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là biểu tượng của tình cảm, sự động viên và niềm tin mà các đơn vị tài trợ gửi gắm cho các em. Mong rằng các em sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần học tập, nuôi dưỡng hoài bão, sống có trách nhiệm và trở thành những công dân ưu tú" bà Hương nói.

Góp sức kiến tạo “thế hệ xanh” với hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ Khởi động từ năm 2019, là một phần của sáng kiến học bổng “Sharing the Dream” của Tập đoàn SCG, chương trình học bổng do LSP và các đối tác phối hợp thực hiện hướng đến hỗ trợ sinh viên năm nhất đại học, cao đẳng đến từ xã Long Sơn và khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu trước đây. Năm 2025, chương trình trao 10 suất học bổng cho các tân sinh viên đại học, cao đẳng đến từ xã Long Sơn, đồng thời gia hạn học bổng cho các sinh viên duy trì thành tích học tập tốt. Với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/năm cho sinh viên đại học (có thể gia hạn tối đa 4 năm) và 5 triệu đồng/năm cho sinh viên cao đẳng (có thể gia hạn tối đa 2 năm), đến năm 2025, chương trình đã trao 45 suất học bổng dài hạn, với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, sinh viên nhận học bổng còn có cơ hội tham gia các hội thảo kỹ năng mềm và chương trình đào tạo chuyên đề, tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và định hướng ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị minh bạch). Những hoạt động này nhằm nuôi dưỡng một “thế hệ xanh” – những người trẻ có tư duy phát triển bền vững, có khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

THÀNH HUY