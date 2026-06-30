Thêm chuyến bay đặc biệt chở 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela

Ngày 30-6, Vietnam Airlines cho biết, đã thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.

Những kiện hàng lớn được đưa lên máy bay. Ảnh: PHAN ANH

Chuyến bay mang số hiệu VN68, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23 giờ 30 phút ngày 29-6. Sau điểm dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp), máy bay tiếp tục hành trình tới sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas, hoàn thành chặng bay kéo dài gần 24 tiếng từ Việt Nam tới Venezuela.

Hàng hóa được để trên cả khoang hành khách. Ảnh: PHAN ANH

Trước đó, chuyến bay đầu tiên đưa 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng 10 chó nghiệp vụ và 25 tấn trang thiết bị đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas lúc hơn 12 giờ ngày 29-6 (giờ địa phương).

>> Một số hình ảnh chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas. Ảnh: VIETNAM AIRLINES

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