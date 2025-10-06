Thi đua “quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi”

Chính trị

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thi đua cao điểm “quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ảnh minh họa

Đợt thi đua cao điểm diễn ra đến ngày 31-12-2025, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đến ngày 15-10, với nội dung quyết tâm, tăng tốc hoàn thành các công trình, phần việc tiêu biểu.

Giai đoạn này, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xác định ít nhất 1 công trình trọng điểm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc ít nhất 1 mô hình, phần việc tiêu biểu. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình thi đua tiêu biểu đã đăng ký.

Giai đoạn 2 từ ngày 16-10 đến 31-12, với nội dung tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn này, thành phố đặt mục tiêu tập trung nguồn lực phấn đấu thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 95%; phấn đấu hoàn thành các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp thành phố.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu.

