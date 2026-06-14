Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Chiều 14-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và phóng viên chuyên trách các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Chủ động ứng dụng công nghệ, tăng khả năng tiếp cận công chúng

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng dự cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương, TP Hà Nội và TPHCM; các nhà báo lão thành, các biên tập viên, phóng viên chuyên trách...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, hiện cả nước có 733 cơ quan báo chí, giảm 189 cơ quan so với trước đây. Các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố đang được sáp nhập, hợp nhất với báo đảng địa phương để trở thành một cơ quan báo chí duy nhất thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

Việc sắp xếp đối với cơ quan báo chí thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng, hội nghề nghiệp đang được khẩn trương thực hiện theo tinh thần của Kết luận số 126-KL/TW (về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025) và Kết luận 127-KL/TW (về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL khẳng định, thời gian qua, hệ thống báo chí cả nước đã có những bước tiến mạnh mẽ về công nghệ, đa dạng loại hình để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Nhiều cơ quan phân bổ nội dung đồng bộ trên đa nền tảng, từ báo in, báo điện tử đến phát thanh, truyền hình và mạng xã hội. Báo chí tích cực ứng dụng các định dạng tối ưu như podcast, video ngắn, cùng những công nghệ hiện đại để tiếp cận công chúng.

Báo chí cũng ghi dấu ấn đậm nét trong công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, cầu dân sinh và trao tặng học bổng.

Bên cạnh những thành tựu, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cũng chỉ ra những tồn tại của báo chí hiện nay như: tình trạng thương mại hóa, xa rời tôn chỉ mục đích ở một số cơ quan; năng lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu; sự thiếu chủ động trong cuộc chiến chống thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh thông tin về hoạt động báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Để tháo gỡ những khó khăn này, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, bộ đang khẩn trương hoàn thiện các chính sách quản lý chiến lược, bao gồm việc gấp rút xây dựng chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn 2045 để trình Chính phủ. Bộ cũng tham mưu, hoàn thiện các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn ngay sau khi Luật Báo chí sửa đổi được Quốc hội thông qua. Đặc biệt, bộ sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét các cơ chế, chính sách đặc thù như giao nhiệm vụ, đặt hàng để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ.

Xây dựng nền báo chí số, chuyên nghiệp

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp to lớn của nền báo chí nước nhà, đồng thời định hướng nhiều nội dung quan trọng cần chú trọng trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 101 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong năm 2025 và đầu năm 2026, chúng ta đã có những quyết sách tạo bước ngoặt lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng mừng như: tốc độ tăng trưởng ở mức cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, củng cố quốc phòng an ninh và đạt bước tiến đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong bối cảnh đó, Quốc hội và Chính phủ đổi mới tư duy mạnh mẽ với tinh thần "đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng". Minh chứng rõ nét nhất là Quốc hội thông qua khối lượng công việc khổng lồ với 127 luật và 36 nghị quyết quy phạm pháp luật trong các kỳ họp gần đây.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội nhận xét, đạt được những kết quả nêu trên là có sự góp sức tích cực của các cơ quan báo chí.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương báo chí đã thể hiện xuất sắc trên 5 mặt cơ bản. Đó là bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền sinh động các chủ trương lớn, đặc biệt là cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và mục tiêu tăng trưởng; đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó là đổi mới tư duy và cách làm để theo kịp môi trường truyền thông nhiều biến động, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy. Báo chí cũng tiếp tục đầu tư vào công nghệ số, phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại và đội ngũ nhà báo đa năng. Báo chí có nhiều bài viết hay, xúc động, tạo diễn đàn dân chủ rộng rãi và phản biện tinh tế, sắc bén.

Định hướng cho thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí cần lưu ý thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm:

Một là, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nhất là 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị.

Hai là, tiếp tục bám sát, phản ánh kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, đồng thời chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan nhà nước.

Ba là, mỗi nhà báo, phóng viên phải luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; tích cực đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái đúng, và không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và nhà báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Năm là, thực hiện đầy đủ Luật Báo chí số 126 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026), coi đây là hành lang pháp lý quan trọng để phát triển kinh tế báo chí hiện đại.

Với bề dày truyền thống của nền báo chí cách mạng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào đội ngũ những người làm báo. Báo chí sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả, giữ vững tinh thần “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn.

Báo chí là kênh kiểm chứng thông tin Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo một số cơ quan báo chí đã bày tỏ sự xúc động khi được Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt cho báo chí. Lãnh đạo một số cơ quan báo chí cũng báo cáo về tình hình hoạt động của báo chí hiện nay, nhất là trong giai đoạn báo chí thực hiện công cuộc sắp xếp, tinh giản theo chỉ đạo của Trung ương. Các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn, thách thức đối với báo chí trong thời đại số, trong thời đại mạng xã hội nở rộ. Qua đó, các đại biểu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: QUANG PHÚC Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng bày tỏ, trong thời buổi mạng xã hội phát triển mạnh, báo chí là kênh thông tin quan trọng, có trách nhiệm giữ gìn và củng cố niềm tin của xã hội; là nguồn kiểm chứng thông tin, lan tỏa sự thật, đấu tranh với thông tin sai lệch. Dịp này, nhà báo Nguyễn Khắc Văn đề xuất với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí TPHCM nói riêng, báo chí cả nước nói chung có được nhiều hơn nữa các cuộc phỏng vấn đối với các đồng chí lãnh đạo Trung ương trong nhiệm kỳ mới.

ĐỖ TRUNG