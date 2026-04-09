Thi đua thúc đẩy phát triển

Năm qua, TPHCM triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, các chương trình, dự án trọng tâm và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Điểm đáng ghi nhận là thi đua đã gắn rất sát với sản phẩm cụ thể: công trình hoàn thành, chỉ tiêu đạt được, đời sống người dân được cải thiện. Công tác khen thưởng cũng chuyển theo hướng kịp thời, thực chất hơn, chú trọng nhiều hơn đến cơ sở.

Các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, từ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xóa nhà tạm đến phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đáng chú ý, cải cách hành chính có chuyển biến rõ. Hàng trăm thủ tục được cắt giảm, quy trình được đơn giản hóa, nhiều mô hình phục vụ người dân tại cơ sở phát huy hiệu quả. Việc chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tăng phân cấp, ủy quyền đã góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Những cách làm gần dân, lắng nghe dân không còn là điểm sáng riêng lẻ mà đang trở thành nền nếp.

Nhìn tổng thể, thi đua đã đi vào những việc cụ thể, có tác động lan tỏa. Tuy nhiên, bước vào năm 2026, yêu cầu đặt ra cao hơn nhiều. Mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng tỷ trọng kinh tế số… đều là những nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều biến động. Điều đó đòi hỏi thi đua phải tiếp tục đổi mới, tránh dàn trải, tập trung vào những khâu then chốt.

Ở góc độ điều hành, việc đặt yêu cầu cao đối với đội ngũ lãnh đạo vừa được kiện toàn là cần thiết. Kỳ vọng về năng lực, bản lĩnh, tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng tiến độ công việc, bằng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Nhưng nếu chỉ dừng ở yêu cầu đối với bộ máy thì chưa đủ. Một đô thị đặc biệt, một đầu tàu kinh tế của cả nước không thể chỉ vận hành bằng nỗ lực của chính quyền. Mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân cũng phải là một chủ thể của phát triển. Trong bối cảnh mới, thích ứng phải là yêu cầu bắt buộc. Doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, tuân thủ pháp luật. Người dân cần thay đổi thói quen sản xuất, tiêu dùng, ứng xử đô thị; chủ động tiếp cận dịch vụ công, tham gia giám sát và đồng hành cùng chính quyền. Khi mỗi người tiến lên một bước, sức bật của thành phố sẽ khác.

Từ TPHCM nhìn rộng ra, yêu cầu này cũng đặt ra cho cả nước. Trong một thế giới nhiều biến động, cạnh tranh gay gắt, không địa phương nào có thể đứng ngoài. Trách nhiệm phát triển không chỉ là việc của bộ máy, mà là trách nhiệm chung, trong đó mỗi người dân đều có phần. Mỗi hành động đúng pháp luật, mỗi lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm, mỗi nỗ lực nâng cao năng lực cá nhân… đều góp phần tạo nên nền tảng phát triển bền vững.

Thi đua vì vậy không chỉ là phong trào trong hệ thống công quyền, mà phải trở thành động lực chung của toàn xã hội. Khi người dân tích cực hơn, doanh nghiệp năng động hơn, chính quyền phục vụ tốt hơn, hiệu quả thi đua mới bền vững.

Một yêu cầu quan trọng là gắn thi đua với kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải trình. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc; đồng thời khắc phục tình trạng hình thức, cào bằng. Những tập thể, cá nhân tạo ra giá trị cụ thể cần được ghi nhận xứng đáng; những nơi trì trệ, né tránh phải được chỉ ra rõ ràng.

TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Thi đua chỉ có ý nghĩa khi gắn với kết quả cuối cùng: tăng trưởng đi đôi với chất lượng sống, cải cách đi liền với thuận tiện cho người dân, phát triển phải tạo được niềm tin. Và khi trách nhiệm được chia sẻ, khi mỗi người đều nỗ lực tốt hơn phần việc của mình, đó là nền tảng để TPHCM cùng cả nước vững vàng trước biến động và phát triển bền vững.

PHẠM PHƯƠNG THẢO