Sáng 14-8, hơn 320 thí sinh tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi môn Ngữ văn

Sáng 14-8, hơn 320 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến dự thi tốt nghiệp THPT lần 2 môn Ngữ văn

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng 14-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Từ hơn 5 giờ, lực lượng an ninh đã có mặt tại cổng trường để bảo đảm an ninh, trật tự khu vực thi. Khoảng 6 giờ, thí sinh bắt đầu đến điểm thi. Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, đến 6 giờ 30 phút, hầu hết thí sinh đã có mặt; một số ít đến rải rác trước 7 giờ.

Tính đến 15 giờ 40 phút ngày 13-8, có 323 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt 98,48% tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi. Bộ GD-ĐT cho biết sáng 14-8 có 3 thí sinh tự do tiếp tục đến làm thủ tục và tham dự kỳ thi. Hai thí sinh tự do hiện đang học đại học, trước đó dự thi ngày 11 và 12-6 để sử dụng kết quả xét tuyển đại học, không tham dự đợt thi lại lần này.

Sáng 14-8, thí sinh thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi môn Toán.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng 14-8.

Kỳ thi bố trí 15 phòng thi. Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia tổ chức, trong đó 70 người làm nhiệm vụ trực tiếp tại điểm thi, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế, bảo vệ...

Bộ GD-ĐT cũng thành lập đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác coi thi và chấm thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, một số phụ huynh cho biết các thí sinh bước vào kỳ thi lại với tâm lý khá thoải mái, gia đình cũng động viên các em tự tin làm bài để có kết quả tốt nhất phục vụ xét tuyển đại học.

>> Một số hình ảnh thí sinh đến điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng 14-8:

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU