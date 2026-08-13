Chiều 13-8, 323 thí sinh Tuyên Quang đến làm thủ tục dự thi lại

Chiều 13-8, tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, 323 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Thí sinh xem lại phòng thi tại bảng thông tin. Ảnh XUÂN ĐẮC

Theo Bộ GD-ĐT, tính đến 15 giờ 40 phút ngày 13-8, có 323 thí sinh đến làm thủ tục, đạt 98,48% tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Có 5 thí sinh không đến làm thủ tục, chiếm 1,52%. Trong đó, 2 thí sinh tự do hiện đang học đại học, trước đó dự thi ngày 11 và 12-6 để sử dụng kết quả xét tuyển đại học nhưng không tham dự đợt thi lại ngày 14 và 15-8. Ba thí sinh còn lại bận việc cá nhân, chưa về kịp và sẽ đến sớm sáng 14-8 để làm thủ tục.

Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi bố trí 15 phòng thi. Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó 70 người làm nhiệm vụ trực tiếp tại điểm thi, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế, bảo vệ...

Bộ GD-ĐT cũng thành lập đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác coi thi và chấm thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đoàn gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng làm trưởng đoàn; thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác coi thi từ ngày 13 đến 15-8 và công tác chấm thi từ ngày 16 đến 18-8.

Ngày 14-8, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán.

PHAN THẢO