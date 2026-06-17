Thí sinh thực hành đăng ký thử, điều chỉnh nguyện vọng từ nay đến ngày 21-6

Theo lịch công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ ngày 17 đến ngày 21-6 thí sinh thí sinh thực hành đăng ký thử, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân. Thí sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hành các bước.

Đợt tập dợt quan trọng

Đây là bước đăng ký thử giúp thí sinh thao tác và làm quen để chuẩn bị cho đợt đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14-7.

Theo đó, thí sinh dùng tài khoản đã được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện các thao tác như đăng ký, sắp xếp, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân.

Thí sinh thực hành đăng ký thử trên hệ thống của Bộ GD-ĐT - Ảnh: THANH HÙNG

Th.S Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TPHCM cho rằng: đây là cơ hội để thí sinh tập dợt, làm quen, thành thạo với hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT. Ngoài việc làm quen với quy trình, các mục kê khai, đăng ký – điều chỉnh nguyện vọng còn giúp thí sinh rà soát các thông tin cá nhân để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển. Do đó, thí sinh nên tận dụng thời gian này để đăng nhập vào hệ thống thực hiện các bước cho thành thạo trước khi vào giai đoạn chính thức theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Lưu ý thông tin, dữ liệu cá nhân

Cùng với với thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, đợt thực hành thử này thí sinh cũng nên chú ý rà soát lại toàn bộ dữ liệu thông tin cá nhân trên hệ thống.

Cụ thể, những thông tin cá nhân mà thí sinh cần kiểm dò lại đó là: kết quả học tập 3 năm THPT, điểm học bạ, kết quả điểm thi của các kỳ thi riêng (kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, đánh giá năng lực chuyên biệt, kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT)…), chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, các chứng chỉ quốc tế khác, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên…

Những mốc thời gian trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026.

Theo Th.S Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, năm nào tổng kết công tác tuyển sinh Bộ GD-ĐT cũng luôn đề cập đến những vấn đề cần lưu ý đó là “sai sót thông tin cá nhân”. Đây là những thông tin thí sinh tự cung cấp nên trong đợt thực hành này thí sinh nên kiểm tra lại tất cả những thông tin cá nhân đã khai báo trên hệ thống. Việc kiểm tra lại là không bao giờ thừa đối với thí sinh. Nếu phát hiện có sai sót, thí sinh nên liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (thường là trường THPT đang học) để được điều chỉnh.

Theo đại diện các trường đại học, thí sinh nên dành thời gian để làm quen với thao tác đăng ký xét tuyển trên hệ thống của bộ. Cùng với đó là kiểm tra lại tất cả dữ liệu, thông tin cá nhân đã khai báo trên hệ thống nhằm tránh những sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh khi bước vào giai đoạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng chính thức.

THANH HÙNG