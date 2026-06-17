Tuyển sinh đại học năm 2026: Chạy nước rút xử lý hồ sơ sơ tuyển

Theo lịch công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ nay đến 17 giờ ngày 20-6, các đại học, trường đại học hoàn tất tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển của thí sinh. Trong đó, các thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, thí sinh tham gia xét tuyển bằng điểm học bạ, điểm các kỳ thi riêng, xét tuyển bằng phương thức tổng hợp… cần nộp hồ sơ theo mốc thời gian quy định của các trường.

Công tác tuyển sinh sớm hơn mọi năm

Theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM), do năm nay thi tốt nghiệp THPT sớm hơn năm ngoái khoảng 2 tuần nên lịch công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT cũng được đẩy lên sớm hơn mọi năm.

Thí sinh tìm hiểu thông tin nộp hồ sơ sơ tuyển tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM ngày 16-6

Tất cả thí sinh sẽ khai báo thông tin cá nhân, bổ sung các chứng chỉ phục vụ xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, đồng thời đăng ký thông tin trên cổng của trường và hoàn tất các thủ tục xét tuyển trước ngày 20-6. Một mốc thời gian quan trọng là trước 17 giờ ngày 20-6 là hạn cuối để thí sinh cung cấp các thông tin minh chứng của hồ sơ xét tuyển cho phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển tổng hợp. Trường ĐH Bách khoa dành diện xét tuyển thẳng từ 1%-5% chỉ tiêu và quy định thí sinh đăng ký tối đa 5 nguyện vọng.

Trong khi đó, ĐH Kinh tế TPHCM tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển vào trường dành cho 2 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển tích hợp. Theo đó, thí sinh cần cung cấp minh chứng liên quan điều kiện tiếng Anh, tiêu chí cộng điểm theo quy định của trường, kết quả học tập THPT hoặc tương đương theo mốc thời gian từ nay đến ngày 7-7. Riêng thí sinh diện xét tuyển thẳng nộp hồ sơ minh chứng trong ngày 20-6.

Tương tự, nhiều trường đại học tại phía Bắc như các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội… cũng yêu cầu thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT hoàn tất nộp hồ sơ trong ngày 20-6. Ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, các phương thức xét tuyển khác được nhiều trường tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển đến giữa tháng 7 bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh.

Nắm kỹ các mốc thời gian, quy định cụ thể

Theo ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp (Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM), thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT gồm nhiều đối tượng như: Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế… Tuy nhiên, các trường tuyển rất ít chỉ tiêu, khoảng từ 1%-5% tổng chỉ tiêu và không phải thí sinh thuộc diện này cứ đăng ký là đều chắc chắn đậu. Mỗi trường sẽ công bố ngành được tuyển thẳng, chỉ tiêu, điều kiện phụ và tiêu chí xét cụ thể cho từng ngành. Do đó, thí sinh phải tìm hiểu kỹ các quy định của từng trường để nộp hồ sơ xét tuyển.

Các mốc thời gian xét tuyển đại học năm 2026 Theo lịch công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, 17 giờ ngày 20-6, các trường hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và nhập danh sách lên hệ thống; cập nhật kết quả sơ tuyển, thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy… Từ ngày 17 đến 21-6, thí sinh thực hành đăng ký thử, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Ngày 1-7, Bộ GD-ĐT công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh chính thức đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Thí sinh hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15-7 đến 21-7. Công tác xét tuyển, lọc ảo toàn quốc thực hiện từ ngày 9-7 đến ngày 10-8. Sau đó, kết quả xét tuyển được chuyển về các trường để rà soát và hoàn tất công bố điểm trúng tuyển trước 17 giờ ngày 13-8.

Trong khi đó, ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) lưu ý: thí sinh cần kê khai đầy đủ thông tin cá nhân và tải lên các minh chứng xét tuyển theo yêu cầu. Các loại hồ sơ minh chứng bao gồm: học bạ THPT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (còn thời hạn), chứng chỉ quốc tế, giấy chứng nhận học sinh giỏi quốc gia, các giấy tờ ưu tiên khác theo quy định. Đặc biệt, thí sinh cũng lưu ý có trường chỉ tiếp nhận hồ sơ minh chứng theo hình thức trực tuyến, có trường tiếp nhận cả hình thức trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết, từ nay đến lúc biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh phải nắm kỹ các mốc thời gian lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT cũng như yêu cầu nộp hồ sơ minh chứng của các trường. Thí sinh nên chủ động chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của từng trường, rà soát kỹ các thông tin đã khai báo, tên ngành đăng ký, phương thức xét tuyển… nhằm tránh những sai sót.

THANH HÙNG