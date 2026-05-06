Tranh suất vào lớp 10 công lập

Sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập, "bức tranh" cạnh tranh dần lộ rõ. Thời điểm này, bên cạnh tăng tốc ôn thi, học sinh lớp 9 còn đứng trước lựa chọn khó khăn: điều chỉnh nguyện vọng để chắc suất hay giữ phương án ban đầu?

Tỷ lệ chọi không phải yếu tố quyết định

Sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố số lượng đăng ký nguyện vọng 1, nhiều phụ huynh và học sinh “đứng ngồi không yên” trước mức độ cạnh tranh. Thống kê cho thấy, trong tổng số 165 trường, thì 22 trường THPT có tỷ lệ chọi trên 2. Trong đó, Trường THPT Bùi Thị Xuân dẫn đầu với tỷ lệ 2,84; Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đứng thứ hai với 2,79. Ở nhóm còn lại, có tới 99 trường có tỷ lệ chọi từ 1 đến dưới 2...

Sự chênh lệch này khiến không ít gia đình tính đến phương án điều chỉnh nguyện vọng. Thực tế, những năm trước, sau khi công bố số lượng đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT, trên cơ sở ước lượng được tỷ lệ chọi, thường xuất hiện làn sóng chuyển dịch từ các trường “tốp” sang trường có mức cạnh tranh thấp hơn.

Thầy trò lớp 9.6, Trường THCS Trần Phú (phường Tam Thắng, TPHCM), trong tiết ôn tập môn Toán chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. ẢNH: KHÁNH CHI

Theo một lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, tỷ lệ chọi chỉ là kênh tham khảo, không phải yếu tố quyết định. Số liệu hiện tại chưa loại trừ thí sinh trúng tuyển vào lớp chuyên, tích hợp; đồng thời còn chịu tác động bởi phân bố dân cư từng khu vực.

Trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng, những biến động bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân Huỳnh Thanh Phú khuyến nghị, phụ huynh và học sinh không nên bị chi phối quá nhiều bởi tỷ lệ chọi, mà cần cân nhắc dựa trên năng lực học tập, điều kiện đi lại và định hướng cá nhân.

Tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức

Trong bối cảnh đó, thay vì chạy theo tỷ lệ chọi, nhiều trường THCS xác định việc nâng cao năng lực thực chất của học sinh trong giai đoạn nước rút mới là yếu tố then chốt. Ghi nhận tại Trường THCS Trần Phú (phường Tam Thắng, TPHCM), hơn 300 học sinh lớp 9 đang bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm. Cô Huỳnh Thị Bích Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, dù các khối lớp khác đang thi học kỳ, việc ôn tập cho học sinh lớp 9 vẫn được duy trì liên tục.

Nhà trường tổ chức ôn tập bám sát đề minh họa của Sở GD-ĐT, kết hợp củng cố kiến thức nền và rèn kỹ năng làm bài. Mỗi môn thi được phụ đạo 2 tiết/tuần, đồng thời giáo viên tăng cường kèm cặp theo năng lực từng nhóm học sinh, thay vì dàn trải. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi thử và phân tích kết quả được xem là công cụ quan trọng giúp học sinh nhận diện điểm yếu. Đến nay, học sinh đã trải qua 2 đợt thi thử và dự kiến sẽ thi thử lần 3 vào tuần 3 của tháng 5.

Tiết ôn tập môn tiếng Anh của học sinh lớp 9.7, Trường THCS Trần Phú (phường Tam Thắng, TPHCM) ẢNH: KHÁNH CHI

Tương tự, tại Trường THCS Phước Hưng (phường Bà Rịa, TPHCM), học sinh lớp 9 được tăng cường 6 tiết ôn tập mỗi tuần cho các môn thi. Bên cạnh việc hệ thống lại kiến thức trọng tâm, giáo viên các bộ môn dành thời gian cho học sinh thực hành luyện đề. Cô Phan Thị Hồng Cẩm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, việc luyện đề theo cấu trúc minh họa, gắn với những phần học sinh còn yếu, giúp nâng cao hiệu quả ôn tập trong thời gian ngắn. Đồng thời, học sinh được khuyến khích phản biện, góp ý bài làm để hoàn thiện kỹ năng.

Đối với môn Tiếng Anh, cô Võ Thị Quỳnh Như (Trường THCS Trần Phú), khuyến nghị học sinh chia thời gian ôn theo từng phần của đề thi, giữ nhịp độ học ổn định và ưu tiên nắm chắc kiến thức cơ bản. “Chiến thuật hợp lý là đảm bảo 60% điểm ở mức độ nhận biết, thông hiểu trước, sau đó mới tập trung 40% câu hỏi vận dụng để bứt phá”, cô Như nói.

Với môn Toán, cô Hà Thị Sáu (Trường THCS Nguyễn An Ninh) lưu ý học sinh cần rà soát lại các dạng bài trong cấu trúc đề, tập trung vào những phần còn yếu, đặc biệt là Toán thực tế, dạng bài dễ mất điểm nếu không hiểu bản chất. Ở môn Ngữ văn, cô Phan Thị Xuân Thảo (Trường THCS Phước Hưng) cho rằng, việc luyện đề kết hợp viết thường xuyên là cách hiệu quả nhất. Học sinh nên lập dàn ý trước khi viết, đồng thời nhờ giáo viên chấm và phản hồi để cải thiện kỹ năng.

Theo nhiều giáo viên có kinh nghiệm, giai đoạn này, với tất cả các môn thi, điều quan trọng nhất là thay đổi cách học từ “thuộc lòng” sang “vận dụng”.

KHÁNH CHI - THU TÂM