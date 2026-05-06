TPHCM: Dự kiến có 5 trường khảo sát tuyển sinh vào lớp 6

Chiều 6-5, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, TPHCM dự kiến có 5 trường THCS tổ chức kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027.

Học sinh tham gia kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026

Trong đó, có 4 trường ở khu vực 1 (TPHCM cũ) và 1 trường ở khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Khu vực 2 dự kiến không có trường tổ chức khảo sát tuyển sinh vào lớp 6.

Danh sách 4 trường tổ chức khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 ở khu vực 1 (TPHCM cũ) gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức) và THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú).

Khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có một trường tổ chức khảo sát là THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Về thời gian tổ chức, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa dự kiến tổ chức khảo sát trước và có đề khảo sát riêng, sau đó tổ chức thêm kỳ khảo sát chung cho 4 trường còn lại. Đề khảo sát ở hai đợt đều do Sở GD-ĐT TPHCM ra đề.

