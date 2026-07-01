Thị trường phủ sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tháng 7

Thị trường phủ sắc xanh

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 1-7 diễn biến tích cực. VN-Index tăng hơn 7 điểm nhưng sắc xanh lan tỏa diện rộng.

Hầu hết các nhóm ngành đều tăng. Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) tăng mạnh: OCB tăng 3,64%, VPB tăng 2,59%, HDB tăng 2,9%, MBB tăng 2,18%, TCB tăng 2,39%, VCB tăng 1,29%, CTG tăng 1,33%, BID tăng 1,53%, SSB tăng 1,85%, HCM tăng 3,31%, VCI tăng 2,26%...

Nhóm bất động sản trừ cổ phiếu Vingroup, còn lại cũng tăng tích cực: NVL tăng 1,21%, NLG tăng 2,1%, CEO tăng 1,36%, KDH tăng 1,16%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dầu khí, tiêu dùng, công nghệ thông tin cũng nghiêng về sắc xanh. Trong đó, nhiều cổ phiếu tăng mạnh: BSR tăng 5,38%, MCH tăng 5%, FPT tăng 3,85%, MWG tăng 2,43%...

Đà tăng của VN-Index phần nào bị kìm bớt do áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Cụ thể, bộ tứ cổ phiếu nhà Vingroup đồng loạt giảm (VHM giảm 2,04%, VIC giảm 1,32%, VPL giảm 1,8% và VRE giảm gần 1%) khiến chỉ số mất khoảng 8 điểm. Nếu không chịu tác động từ nhóm cổ phiếu này, VN-Index đã ghi nhận mức tăng mạnh hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,2 điểm (0,39%) lên 1.867,21 điểm với 195 mã tăng, 121 mã giảm và 58 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index đứng ở mức tham chiếu, 313,16 điểm với 66 mã tăng, 57 mã giảm và 57 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 17.200 tỷ đồng, giảm 2.200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chưa tới 18.000 tỷ đồng.

Thêm điểm tích cực là khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE gần 190 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất: VPB gần 303 tỷ đồng, HDB gần 88 tỷ đồng và VIC hơn 81 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN