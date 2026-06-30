VN-Index tăng hơn 5 điểm, thanh khoản cải thiện

VN-Index được kéo tăng hơn 5 điểm trong phiên ATC với đà tăng nghiêng về nhóm cổ phiếu chứng khoán.

Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 (30-6), VN-Index tăng lên 1.860,01 điểm. Dù vậy, so với mức 1.863,49 điểm vào cuối tháng 5-2026, chỉ số vẫn giảm hơn 3 điểm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng dù mức tăng chưa ấn tượng: CTS tăng 3,98%, BSI tăng 2,29%; VPX, VIX, SHS, ORS, SSI, VND, MBS, SBS… tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa: LPB giảm 2,19%, ACB giảm 1,09%, STB giảm 1,47%; SHB, VPB, TCB, VIB giảm gần 1%. Ngược lại: TPB tăng 1,53%, EIB tăng 1,45%; NAB, VCB, CTG, MBB, OCB, MSB, HDB tăng gần 1%.

VN-Index lấy lại sắc xanh

Nhóm bất động sản cũng có sự phân hóa nhưng sắc xanh nhiều hơn: VIC tăng 1,29%, VHM tăng 1%, VRE tăng 1,06%, KBC tăng 1,84%, TCH tăng 1,04%; DXG, VPI, IDC, VSC tăng gần 1%. Ngược lại: CEO giảm 1,34%, NVL giảm 1,2%, DIG giảm 1,9%; KDH, NLG giảm gần 1%.

Trong khi đó, các nhóm cổ phiếu còn lại như tiêu dùng, dầu khí, công nghệ thông tin lại nghiêng về sắc đỏ.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,04 điểm (0,27%) lên 1.860,01 điểm với 146 mã tăng, 148 mã giảm và 74 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 4,83 điểm (1,52%) còn 313,16 điểm với 63 mã giảm, 61 mã tăng và 69 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 19.400 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 20.100 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE gần 937 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VPB gần 340 tỷ đồng, FPT hơn 195 tỷ đồng và VNM hơn 194 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN