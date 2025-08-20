Thiếu niên 16 tuổi vô cớ bị nhóm côn đồ đánh mù mắt

Ngày 20-8, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao 7 đối tượng (từ 16 đến 18 tuổi) và tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Anh Quốc, Đỗ Huy Tín,Trương Ngọc Vinh, Hồ Văn Đại Vĩ, Phạm Ngọc Hiếu và Đặng Văn Quang Thảo, Nguyễn Hoàng Minh Anh.

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 16-8, nhận được tin báo của người dân về việc hai em N.D.L (sinh năm 2009, trú tỉnh Gia Lai) và T.M.C (sinh năm 2006, trú tại TP Đà Nẵng) bị một nhóm điều khiển xe máy tiếp cận, tấn công liên tiếp vào người khiến em L. bị thương tích nặng.

Em L. sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng được chẩn đoán vỡ nhãn cầu phải, mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định thương tích ban đầu đối với em L. tối thiểu là 41%.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, nhóm đối tượng thực hiện hành vi có tính chất côn đồ, hung hãn, Công an phường Hòa Cường đã tập trung lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét.

Sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã xác minh làm rõ và tạm giữ 7 đối tượng liên quan cùng phương tiện, tang vật gây án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do thấy em L. và em C. giống nhóm đối tượng đã thách thức trước đó nên đã tấn công 2 em.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền.

PHẠM NGA