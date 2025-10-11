Thiếu niên 17 tuổi chuyển khoản 63.000 đồng để cướp 63 triệu đồng ở tiệm vàng

Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Khúc Văn Thanh (sinh năm 2008, ngụ ấp Tân Yên, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khúc Văn Thanh tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9-10, Thanh đến một tiệm vàng ở ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, Thanh gặp chị P.L.L.A., người bán hàng của tiệm và yêu cầu được rút 63 triệu đồng tiền mặt, nói sẽ chuyển khoản lại ngay sau đó.

Tin tưởng, chị A. cung cấp số tài khoản của tiệm để Thanh thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng chỉ chuyển 63.100 đồng vào tài khoản, rồi lợi dụng sơ hở giật 63 triệu đồng tiền mặt chị A. đang cầm trên tay và nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Mỹ Quí phối hợp Tổ công tác số 5, số 7 của Công an tỉnh Đồng Tháp, cùng Công an xã Phong Hòa và Công an xã Tân Lược (tỉnh Vĩnh Long) triển khai truy xét. Đến 13 giờ 25 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Khúc Văn Thanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

Số tiền bị cướp được công an thu hồi. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Thanh khai do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp giật. Ngoài ra, đối tượng còn thừa nhận trước đó vào tháng 8-2025, đã thực hiện một vụ lừa đảo tương tự tại Vĩnh Long và đang trong thời gian tại ngoại thì tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC PHÚC