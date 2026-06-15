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UBND xã Châu Pha - Thành phố Hồ Chí Minh Trân trọng Thông báo!

Thực hiện Kế hoạch thu hồi đất số 04/KH-UBND ngày 08/01/2026 của UBND xã Châu Pha về việc thực hiện Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Châu Pha). UBND xã Châu Pha đã ban hành 372 thông báo thu hồi đất, hiện nay còn 23 trường hợp chưa gửi được đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại các ấp Bàu Phượng, ấp Tân Ninh, ấp Tân Ro xã Châu Pha, do không liên lạc được, gồm các hộ Ông/bà có tên sau:

STT
 Họ và tên
 Số thửa địa chính
 Số tờ địa chính
 Địa chỉ thường trú
01
 Phạm Quang Sáng và Phạm Thị Hóa
402
 06
 Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
02
 Nguyễn Văn Phúc và Vũ Thị Hằng
 37
 51
 Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
03
 Nguyễn Văn Năm, Bùi Mỹ Hạnh và Phạm Văn Tâm, Thân Thị Thu Thảo
 24
 52
 Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
04
 Lê Văn Thiện và Đỗ Thị Đào
 1115; 1551; 1141
 11
 Ấp Tân Ro, Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
05
 Nguyễn Tấn Lãnh và Trần Thị Kim Loan
 407; 435
 11
 Ấp Tân Ro, Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
06
 Trịnh Quốc Phong
 827; 473
 11
 Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
07
 Trần Thị Hoa
 580
 11
 Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
08
 Dương Văn Danh
 657
 11
 Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
09
 Phạm Thị Thỏi
 828
 11
 Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
10
 Đào Xuân Mạnh
 1017
 18
 Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
11
 Rosi Dah Hal lem
 57
 19
 97 Nguyễn Văn Trỗi Phường Cầu Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh
12
 MoHamad Aly
 91
 19
 97 Nguyễn Văn Trỗi Phường Cầu Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh
13
 Phạm Văn Hiếu
 53
 16
 5.12 Chung cư Phố Đông, Tổ 7, KP6, Phường Phước Long, Thành Phố Hồ Chí Minh
14
 Thửa đất chưa xác định được chủ
 1541
 11
 Ấp Tân Ro, xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
15
 Nguyễn Đại Dương và Trần Thị Ngọc Hiếu
 1009
 18
 017C Chung cư Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh.
16
 Nguyễn Trường Giang
 1521
 11
 792B Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Hồ Chí Minh
17
 Hộ Trần Văn Sinh và Nguyễn Thị Hồng
 278;1143;610
 11
 Khu phố Hương Sơn, Phường Long Hương, Thành Phố Hồ Chí Minh.
18
 Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn Thị Nga
 07
 52
 PC L10 Chung cư DIC Phoenix Trung tâm Chí Linh, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
19
 Ngô Trung Sơn và Trịnh Thu Phong
 339;340
 51
 Ngõ 402 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành Phố Hà Nội.
20
 Nguyễn Công Viên và Phạm Thị Thu Hoài
 338
 51
 P611 Lakeside A1, Trung tâm Chí Linh, Phường Tam Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh.
21
 Nguyễn Thìn
 33, 19
 06
 Đặc khu Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
22
 Nguyễn Thị Hòe
 256, 631, 253
 06
 Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Đồng Nai
23
 Nguyễn Thị Liên
 471
 11
 Xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh

UBND xã Châu Pha thông báo đến các hộ Ông/bà nêu trên được biết và đề nghị liên hệ với UBND xã Châu Pha thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha (địa chỉ: Ấp 3, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0967.152.152 ông Nguyễn Thành Thảo; 0932.170.797 ông Thạch Chí Hùng) để nhận Thông báo thu hồi đất và thư mời điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Thông báo.

Sau thời gian trên, các hộ Ông/bà vẫn không liên hệ, UBND xã Châu Pha sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

UBND xã Châu Pha-Thành phố Hồ Chí Minh

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