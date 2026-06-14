Thực hiện Kế hoạch thu hồi đất số 04/KH-UBND ngày 08/01/2026 của UBND xã Châu Pha về việc thực hiện Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Châu Pha). UBND xã Châu Pha đã ban hành 372 thông báo thu hồi đất, hiện nay còn 23 trường hợp chưa gửi được đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại các ấp Bàu Phượng, ấp Tân Ninh, ấp Tân Ro xã Châu Pha, do không liên lạc được, gồm các hộ Ông/bà có tên sau:
| STT
| Họ và tên
| Số thửa địa chính
| Số tờ địa chính
| Địa chỉ thường trú
| 01
| Phạm Quang Sáng và Phạm Thị Hóa
| 402
| 06
| Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 02
| Nguyễn Văn Phúc và Vũ Thị Hằng
| 37
| 51
| Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 03
| Nguyễn Văn Năm, Bùi Mỹ Hạnh và Phạm Văn Tâm, Thân Thị Thu Thảo
| 24
| 52
| Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 04
| Lê Văn Thiện và Đỗ Thị Đào
| 1115; 1551; 1141
| 11
| Ấp Tân Ro, Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 05
| Nguyễn Tấn Lãnh và Trần Thị Kim Loan
| 407; 435
| 11
| Ấp Tân Ro, Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 06
| Trịnh Quốc Phong
| 827; 473
| 11
| Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 07
| Trần Thị Hoa
| 580
| 11
| Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 08
| Dương Văn Danh
| 657
| 11
| Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 09
| Phạm Thị Thỏi
| 828
| 11
| Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 10
| Đào Xuân Mạnh
| 1017
| 18
| Xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 11
| Rosi Dah Hal lem
| 57
| 19
| 97 Nguyễn Văn Trỗi Phường Cầu Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 12
| MoHamad Aly
| 91
| 19
| 97 Nguyễn Văn Trỗi Phường Cầu Kiệu, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 13
| Phạm Văn Hiếu
| 53
| 16
| 5.12 Chung cư Phố Đông, Tổ 7, KP6, Phường Phước Long, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 14
| Thửa đất chưa xác định được chủ
| 1541
| 11
| Ấp Tân Ro, xã Châu Pha, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 15
| Nguyễn Đại Dương và Trần Thị Ngọc Hiếu
| 1009
| 18
| 017C Chung cư Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh.
| 16
| Nguyễn Trường Giang
| 1521
| 11
| 792B Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Hồ Chí Minh
| 17
| Hộ Trần Văn Sinh và Nguyễn Thị Hồng
| 278;1143;610
| 11
| Khu phố Hương Sơn, Phường Long Hương, Thành Phố Hồ Chí Minh.
| 18
| Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn Thị Nga
| 07
| 52
| PC L10 Chung cư DIC Phoenix Trung tâm Chí Linh, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
| 19
| Ngô Trung Sơn và Trịnh Thu Phong
| 339;340
| 51
| Ngõ 402 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành Phố Hà Nội.
| 20
| Nguyễn Công Viên và Phạm Thị Thu Hoài
| 338
| 51
| P611 Lakeside A1, Trung tâm Chí Linh, Phường Tam Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh.
| 21
| Nguyễn Thìn
| 33, 19
| 06
| Đặc khu Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
| 22
| Nguyễn Thị Hòe
| 256, 631, 253
| 06
| Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Đồng Nai
| 23
| Nguyễn Thị Liên
| 471
| 11
| Xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh
UBND xã Châu Pha thông báo đến các hộ Ông/bà nêu trên được biết và đề nghị liên hệ với UBND xã Châu Pha thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha (địa chỉ: Ấp 3, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0967.152.152 ông Nguyễn Thành Thảo; 0932.170.797 ông Thạch Chí Hùng) để nhận Thông báo thu hồi đất và thư mời điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Thông báo.
Sau thời gian trên, các hộ Ông/bà vẫn không liên hệ, UBND xã Châu Pha sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.