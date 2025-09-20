Thống nhất phương thức tuyển sinh với tất cả chương trình đào tạo kỹ sư tài năng

Ngày 20-9, Bộ GD-ĐT ban hành công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045.

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp mục tiêu, định hướng phát triển, năng lực đào tạo và nghiên cứu để thực hiện đề án.

Các trường cần rà soát, đổi mới chương trình đào tạo các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), đáp ứng chuẩn chương trình, yêu cầu thực tiễn và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; khuyến khích áp dụng mô hình giáo dục hội tụ, chú trọng năng lực thực tiễn và tiếp cận liên ngành, nhất là các chương trình đào tạo sau đại học về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

Cùng với đó, đổi mới và đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo các ngành STEM, ứng dụng đào tạo số, trí tuệ nhân tạo và mô hình giáo dục mở gắn kết với doanh nghiệp, viện nghiên cứu để hình thành hệ trí tuệ nhân tạo, không gian ảo.

Bộ cũng đề nghị tăng cường phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao STEM thông qua hợp tác với các trường đại học uy tín trên thế giới, triển khai theo mô hình liên kết đào tạo, nhất là ở các trình độ sau đại học.

Các trường căn cứ năng lực, thế mạnh về nghiên cứu, đào tạo của mình, lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, đào tạo các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng từ năm 2025 tới 2035, mời giảng viên giỏi tham gia, áp dụng phương pháp đào tạo hiện đại và công nghệ tiên tiến, bảo đảm các mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT yêu cầu thống nhất phương thức tuyển sinh đối với tất cả chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng; phương thức xét tuyển đào tạo tiến sĩ theo từng ngành, nhóm ngành; xây dựng quy chế phối hợp tổ chức đào tạo; mời giảng viên giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm hướng dẫn và hỗ trợ người học; áp dụng triệt để phương pháp đào tạo hiện đại, công nghệ giáo dục tiên tiến, phù hợp với đối tượng sinh viên, học viên tài năng, tăng cường trải nghiệm thực.

Các trường cần gắn kết chặt chẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với thu hút, trọng dụng người có trình độ tiến sĩ các ngành STEM đang làm việc ở nước ngoài; ưu tiên xét tuyển, cử giảng viên đi học tiến sĩ khối ngành STEM tại các trường đại học uy tín trên thế giới; ưu tiên giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ chiến lược cho giảng viên của các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng, nghiên cứu sinh lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt.

Song song đó, xây dựng và triển khai chính sách thu hút, duy trì ổn định đội ngũ giảng viên giỏi, đồng thời áp dụng chính sách hỗ trợ dài hạn về điều kiện làm việc, sinh hoạt và nghiên cứu, nhất là đối với giảng viên trẻ tiềm năng.

Các trường ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm, công nghệ và học liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu công nghệ cao; tăng cường hợp tác giữa các trường; huy động sự hỗ trợ kinh phí, học bổng từ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người học được thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

Các trường xây dựng các trung tâm đào tạo và nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược theo mô hình hợp tác công - tư, với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ lớn, doanh nghiệp sử dụng nhân lực và các công ty cung cấp dịch vụ đào tạo công nghệ chuyên sâu.

LÂM NGUYÊN