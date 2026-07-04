Chính trị

Đối ngoại

Thư, điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ

SGGP

Ngày 4-7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4-7-1776 - 4-7-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.

Thư, điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ James David Vance và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson.

Trong các thư, điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau một phần tư thiên niên kỷ qua; tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược; mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mới mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ...

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

TTXVN

Từ khóa

Điện mừng Donald Trump Quốc khánh Hoa Kỳ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn