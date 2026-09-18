Chiều 17-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, về chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện; là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân. Hà Nội cần đội ngũ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, nhưng mọi sáng kiến phải tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có quản trị rủi ro và có trách nhiệm giải trình; phải biết lắng nghe dân, đối thoại với doanh nghiệp, tôn trọng chuyên môn và sử dụng dữ liệu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp; hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ; xác định đổi mới đánh giá cán bộ là một khâu đột phá; nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô; thực hiện thực chất cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; hoàn thiện quản trị đội ngũ bằng dữ liệu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu.

Kết quả cuộc kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp. Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp cũng phải thấy được thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn. Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng; cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.

TTXVN