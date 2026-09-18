Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Thực hiện đúng phương châm “nói ít làm nhiều” và “làm đến cùng”

Chiều 17-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy nhanh, từng bước đưa văn kiện Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống. Kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh. Giám sát việc triển khai những chủ trương lớn, cơ chế, chính sách mới và những dự án trọng điểm cũng đã góp phần cảnh báo, chấn chỉnh vi phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm.

Ban Chỉ đạo đã phát hiện, xử lý sai phạm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tổ chức cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đã được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật; xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dư dôi. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; phải hoàn thành xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo thực hiện đúng phương châm “nói ít làm nhiều” và “làm đến cùng”, việc đã rõ phải làm ngay; vướng mắc phải báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đo được bằng những cái sai đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án, gồm: Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý Dự án hạ tầng đô thị TPHCM và các đơn vị liên quan; vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ” liên quan đến Hoàng Kim Khánh và một số đối tượng khác xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số địa phương (giai đoạn 2); vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Trung tâm kinh doanh và một số tổ chức có liên quan.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 1 vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

TTXVN